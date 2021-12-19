曼欽+升息+Omicron 美股本周有聖誕行情嗎？

美股本周或許無法指望聖誕行情，但免不了會出現交投清淡造成的劇烈震盪。（路透）

美國股市三大指數周五（17日）收低，道瓊工業指數下挫530點，史坦普500跌至近兩周低點，大型科技股繼續走低。投資人除擔心聯準會（Fed）加速升息 ，對新冠肺炎新增病例激增也憂心忡忡。本周或許無法指望聖誕行情，但免不了會出現交投清淡造成的劇烈震盪。以下是今天開盤前，最值得關注的五件外電要聞：

•美股跌530點 聖誕行情不妙

史坦普500和道瓊工業指數周五分別下跌1%和1.5%，單周跌幅各為1.9%和1.7%。那斯達克綜合指數周五跌幅不到0.1%，但一周來下跌近3%。市值前兩大的蘋果（Apple）和微軟各跌4.6%和5.5%，均創下多月來最大單周跌幅。

投資人留意最近疫情和新冠變異株Omicron有擴散之勢。在美國，紐約州新增病例創下新高；歐洲也在年終假日前推出防疫限制。不過，投資人認為，由於疫苗接種率都很高，各國政府不太可能重啟更嚴厲的居家避疫措施。

但在通膨壓力下，全球貨幣政策已開始轉向。英格蘭銀行上周率各主要央行之先宣布升息，還有多國央行若非已經升息，就是準備升息。

Invesco首席全球市場策略師胡柏說：「儘管Fed實施寬鬆退場已很明確，但何時升息仍有極大不確定性，市場擔心可能接下來的春季就會升息。」

•債市對明年Fed升息三次不以為然

美國聯準會（Fed）三位決策官員17日對外發言口徑一致，都表示基於通膨率居高不下、經濟接近充分就業，此時有理由加快縮減購債腳步、為明年調升利率鋪路，最快3月就可能啟動升息循環。

值得注意的是，不只是Fed抗通膨鷹派官員這麼說，連一個月前呼籲要有「耐心」的舊金山聯邦準備銀行總裁戴利（Mary Daly）也改口說，她支持明年升息兩、三次，而且不排除3月就開始升。

聯邦公開市場操作委員會（FOMC）預測，到明年和後年年底，隔夜利率會各為1.60%和2.10%。不過，從債市來看，市場認為聯準會過於燥進。歐洲美元期貨所反映上述兩個時點的水準都在1.50%。

•民主黨參議員曼欽不支持拜登經濟法案

民主黨參議員曼欽（Joe Manchin）表示，他不會投票 支持拜登經濟議程法案，實際上扼殺了拜登經濟法案明年初在國會通過的可能性。

來自西維吉尼亞州的Manchin表示，照現在這樣，他是不會支持拜登2兆美元經濟議程，並表示民主黨人在談判中並未對立法進行任何實際修改。

「如果我沒法回去向西維吉尼亞州的人民解釋，我就沒法投票支持。而且我沒法投票繼續這項立法。沒辦法，」曼欽在《Fox News Sunday》節目上說。「這是對這項立法說不。」

民主黨人一直希望在聖誕節前通過這項範圍廣泛的立法，但黨內最保守的成員曼欽一直在阻攔，與總統直接談判後也未讓步。

•歐再現封城 金融市場備戰

Omicron新冠變種病毒疫情在歐美出現升溫跡象，荷蘭宣布再度實施全國的嚴格封鎖措施，成為歐盟第一個再度實施全國封禁的國家，英國倫敦也宣布進入「重大事件」狀態。這些發展已促使投資人重新思考近期的金融市場展望，預估美股未來幾周都可能承受壓力，科學家也調整對疫情發展的預測。

美國確診數升高，聯邦官員在呼籲民眾接種疫苗之際，總統拜登預定21日就Omicron病毒發表談話，公布當局將採取的「冬季計畫」和其他新措施，以支援需要協助的社區，並向民眾示警未接種疫苗的危險。

歐洲方面，荷蘭成為第一個重新實施嚴格封鎖措施的歐盟成員國，英國倫敦宣布進入「重大事件」狀態，以協助醫院應對疫情，德國宣布將管制來自英國的入境旅客。

•香港 舉行「愛國者治港」方針下的首次立法會選舉

香港周日舉行了自北京提出「愛國者治港」方針以來的首次重大選舉。這個方針不僅清除了泛民主派陣營，並可能降低選民投票率。

周日的選舉將選出90位立法會議員，不過其中只有20席是公眾投票產生。1,448人的選舉委員會將選出40席，其餘30席將由專業團體選出。

隨著香港泛民派人士或被關押、或流亡海外或被禁止參選，且所有候選人都通過了對中國共產黨的忠誠度審查，此次選舉與以往大不相同。香港此前以新冠肺炎疫情為由延後了選舉，防止2019年大規模抗議活動以及北京頒行香港國安法之後的民意讓反對派得勢。

香港特首林鄭月娥否認這次選舉是搞「清一色」選舉，稱現有的153名候選人有「不同的政治背景」。香港政府希望市民踴躍參與投票以支持新的選舉制度，避免低投票率帶來尷尬。

根據香港民意研究所周五發布的民調數據，在大約8000登記選民中，約48%的受訪者表示「肯定或可能」在立法會選舉中投票；不過，在支持泛民派的選民中，84%受訪者表示沒有候選人值得他們支持。