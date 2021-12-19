金融時報：2022年盯緊4隻灰犀牛

明年全球金融市場不確定性高。(本報系資料庫)

時序進入年末，英國金融時報（FT）盤點2022年全球金融市場將面臨的四大問題，提醒投資人慎防四隻「灰犀牛」。

央行 決策失誤風險

2021年各大央行的政策立場出現「髮夾彎」，從原先認為通膨只是「過渡性」，轉變成「持久性」。許多投資機構都預期通膨將退潮。摩根士丹利（大摩）預測，明年通膨率雖將維持高檔，但將在年初觸頂，因為油價回跌，及供應緊張情勢緩解，其他機構認為，在Fed開始升息時，通膨已經開始回落。

但貝萊德預估，「未來一年」通膨將持續偏高。德銀表示，若通膨未能趨於溫和，央行將改採「更激烈的緊縮立場，金融市場將出現嚴重的負面反應，且極可能使經濟大幅衰退」。瑞銀認為，央行政策出錯是「2022年投資人及全球經濟的關鍵風險」。

美股能否持續上漲？

摩根大通全球股市主管馬提卡認為，現在還不必了結部分獲利，高盛也預測標普500指數 明年底時將漲至5,100點。

但其他機構擔心美股在價位偏貴之際，可能難已延續漲勢。大摩預測明年標普500指數將下跌5%，美銀認為由於經濟成長減速，加上利率升高，美股主要指數將下跌3%。

歐洲央行（ECB）上周承諾明年將縮減緊急購債規模，但也重申要到2023年才會升息。彭博資訊調查指出，分析師預測明年道瓊歐洲Stoxx 600指數將上漲6%，因為經濟持續成長，且公債殖利率偏低。

但美銀預測，這些趨勢明年將會逆轉，歐股指數將下跌10%。品浩集團預估，明年歐股將面臨「更嚴峻挑戰」，因為經濟前景、能源價格上漲及疫情展望都將引發不安。野村控股也認為歐股將承受逆風，尤其是能源價格高漲。金融機構也關注明年4月登場的法國總統大選結果。

中國與新興市場展望如何？

LGIM集團指出，新興市場過去一年表現很糟，明年可能遭遇更多利空，部分是因為中國的疫情「清零」政策將難以維持。

M&G投資公司指出，如果新興經濟體的疫情惡化，資產市場將面臨「重大的下檔風險」，尤其是一些疫苗接種率偏低的國家。