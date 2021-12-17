我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州州大錄取將取消SAT 最大四年制大學牽動全美改革

「求戴套還被笑」 2女痛訴遭「慾望城市」大人物性侵

美國「渾水」做空 中概股「貝殼」大跌10%

記者黃雅慧／即時報導
貝殼遭美「渾水」做空。（取材自微博）
貝殼遭美「渾水」做空。（取材自微博）

美國知名做空機構「渾水」16日再次出手，做空中概股房屋資訊平台「貝殼」，導致貝殼盤前一度大跌10%。「貝殼找房」隨即發布聲明歡迎調查，但堅決抵制任何機構惡意做空行為。

據「新浪財經」報導，渾水公司16日表示，正在做空貝殼。渾水直指貝殼跟瑞幸咖啡一樣是巨大騙局。估計貝殼第2季、第3季的收入數據被誇大77％至96％，新房總交易額（GTV）被誇大126％，存量房交易額被誇大33％。

受到渾水做空報告影響，貝殼股價在盤前一度大跌10%，但在貝殼公司迅速回應後，股價拉升，盤中一度大漲14%，短短一天，股價變動劇烈。

貝殼在微信公眾號發布聲明表示，貝殼確保財報資料的真實性和規範性，歡迎各種調查，但堅決抵制任何機構的惡意做空行為。

聲明中稱，渾水因為不瞭解中國房產市場，缺乏對貝殼業務的基本認知和三張報表的正確解讀。為保證投資者權益和不受錯誤訊息引導，貝殼將在24小時內針對報告內容逐一拆解回覆。

此外，貝殼內部人士也對「新浪財經」表示，渾水調查的都是四、五線城市，北上廣深都沒調研，因此不具代表性，他估計貝殼會出示更具體的營收數據。

貝殼集團是中國一個二手房、新房和房屋出租資訊網站，成立於2018年4月，該網站通過抽取成交雙方的傭金來獲利。2020年8月13日，貝殼集團在紐交所掛牌上市。據新浪財經指出，貝殼的審計機構為普華永道。

股價 微信 營收

上一則

蘋果招兵買馬打算自製無線晶片 高通、Skyworks股價跌

延伸閱讀

封殺「新疆心靈判官」拜登制裁解放軍腦控兵器研究院？

封殺「新疆心靈判官」拜登制裁解放軍腦控兵器研究院？
資管公司：在美上市中企 恐在2、3年內全面下市

資管公司：在美上市中企 恐在2、3年內全面下市
美指「大腦控制武器」 黑名單再增「解放軍軍醫研究院」等34中企及機構

美指「大腦控制武器」 黑名單再增「解放軍軍醫研究院」等34中企及機構
常常都在吵 六個Q&A搞懂美國舉債上限吵什麼

常常都在吵 六個Q&A搞懂美國舉債上限吵什麼

熱門新聞

橋水基金創辦人達里歐。（路透）

橋水創辦人稱「經濟大災難」要來了 快評估財務風險

2021-12-08 01:30
美國對進口貨物的消費需求攀升，帶動亞洲對美出口的運價利潤大增，航運業者紛紛將空櫃調回亞洲，但這不利急需貨櫃裝貨的美國出口業者。路透

美國塞港未解...空櫃愈來愈多美商卻搶不到 原因在此

2021-12-09 07:28
好市多最近擴大經營「好市多Next」電商網站。取材自好市多

好市多加碼網購優惠 抵禦亞馬遜進逼

2021-12-09 08:09
美國聯準會（Fed）15日公布貨幣決策，給Fed主席鮑爾兩周前明示「轉鷹」的政策立場蓋了橡皮圖章。路透

Fed明年恐升息3次 全球股市為何High翻？

2021-12-16 07:44
25％美國受訪者認為通膨是威脅退休計畫最大風險。路透

愈來愈多美國人認為 通膨是退休計畫最大風險

2021-12-14 10:51
彭博預言2022年8大經濟風險。(美聯社)

彭博預言：2022年8大經濟風險

2021-12-13 15:22

超人氣

更多 >
王力宏婚內出軌？網友爆料對象是女團BY2妹妹

王力宏婚內出軌？網友爆料對象是女團BY2妹妹
撞臉馬斯克 中國男子海外暴紅 太像了…網友懷疑AI換臉

撞臉馬斯克 中國男子海外暴紅 太像了…網友懷疑AI換臉
南加內陸華人夫婦因信仰未打疫苗 近日先生染疫過世

南加內陸華人夫婦因信仰未打疫苗 近日先生染疫過世

禁止逼遷令屆滿後 「10分鐘強制驅離」措施重出江湖

禁止逼遷令屆滿後 「10分鐘強制驅離」措施重出江湖
新加坡航空明年2月取消台北洛杉磯直飛航班

新加坡航空明年2月取消台北洛杉磯直飛航班