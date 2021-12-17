美國「渾水」做空 中概股「貝殼」大跌10%

貝殼遭美「渾水」做空。（取材自微博）

美國知名做空機構「渾水」16日再次出手，做空中概股房屋資訊平台「貝殼」，導致貝殼盤前一度大跌10%。「貝殼找房」隨即發布聲明歡迎調查，但堅決抵制任何機構惡意做空行為。

據「新浪財經」報導，渾水公司16日表示，正在做空貝殼。渾水直指貝殼跟瑞幸咖啡一樣是巨大騙局。估計貝殼第2季、第3季的收入數據被誇大77％至96％，新房總交易額（GTV）被誇大126％，存量房交易額被誇大33％。

受到渾水做空報告影響，貝殼股價 在盤前一度大跌10%，但在貝殼公司迅速回應後，股價拉升，盤中一度大漲14%，短短一天，股價變動劇烈。

貝殼在微信 公眾號發布聲明表示，貝殼確保財報資料的真實性和規範性，歡迎各種調查，但堅決抵制任何機構的惡意做空行為。

聲明中稱，渾水因為不瞭解中國房產市場，缺乏對貝殼業務的基本認知和三張報表的正確解讀。為保證投資者權益和不受錯誤訊息引導，貝殼將在24小時內針對報告內容逐一拆解回覆。

此外，貝殼內部人士也對「新浪財經」表示，渾水調查的都是四、五線城市，北上廣深都沒調研，因此不具代表性，他估計貝殼會出示更具體的營收 數據。

貝殼集團是中國一個二手房、新房和房屋出租資訊網站，成立於2018年4月，該網站通過抽取成交雙方的傭金來獲利。2020年8月13日，貝殼集團在紐交所掛牌上市。據新浪財經指出，貝殼的審計機構為普華永道。