我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

科技股陷掙扎 那指大跌385點

參院通過維吾爾法案 限制新疆產品進口

科技股陷掙扎 那指大跌385點

財經新聞組／綜合報導
由於大型科技股疲軟拖累主要股指，美股16日收跌。美聯社
由於大型科技股疲軟拖累主要股指，美股16日收跌。美聯社

由於大型科技股疲軟拖累主要股指，美股16日收跌。

史坦普500指數下跌41.18點或0.87%至4668.67點。那斯達克綜合指數下跌385.15點或2.47%至1萬5180.43點，為9月來最糟單日走勢。道瓊工業平均指數在盤中一度上漲超過200點後下跌29.79點或0.08%至3萬5897.64點。

大盤走勢的最明顯跡象是大型科技股陷入掙扎，蘋果下跌3.93%，AMD 和光達等主要半導體股分別下跌5.37%和6.8%。在財測低於分析師預期後，Adobe大跌10.19%。

那指在13日和14日下跌超過1%，本周至今下跌超過3%。Wellington Shields技術分析師葛瑞茲(Frank Gretz)表示，股市似乎正從高成長科技股輪轉至其他領域，例如消費性必需品。

他說，「我認為主要的變化來自類股輪轉，而且這不會只是暫時性的。」

即使如此，他並不建議投資人退出高獲利的科技股，即使本周陷入掙扎，「在股市下跌時往往代表了一切。像微軟和蘋果被拋售就是個正面的訊號，因為它們代表了整體科技股。」

銀行股提振了道指表現，高盛上漲1.91%，摩根大通上漲1.56%。Verizon上漲4.33%，成為道指表現最好的個股之一。

聯準會(Fed)15日宣布加速縮減購債並在2022年升息，推升美股走升。

Mercer Advisors的卡爾加尼(Don Calgani)表示，「我認為股市最需要的是確定性，昨天就得到了。然後股市就出現很多看空情緒。」

投資人還密切關注omicron變種病毒的興起。卡爾加尼表示，如果經濟復甦步履蹣跚，omicron變種病毒反而會成為鮑爾「擺脫束縛的一張牌」，重新採取更溫和的立場。

在其他央行消息方面，英國央行宣布將關鍵政策利率調升15個基點至0.25%。不過，歐洲央行暗示預計明年不會升息。

在經濟數據方面，每周初請失業金人數略高於預期，而11月新屋開工率在前月下降後大漲，遠勝經濟學者預期。

央行 指數 變種病毒

上一則

半導體2023年將供過於求？產業界激辯

延伸閱讀

Fed明年恐升息3次 全球股市為何High翻？

Fed明年恐升息3次 全球股市為何High翻？

Fed抗通膨 加速縮減購債 喊明年「升息3次」

Fed抗通膨 加速縮減購債 喊明年「升息3次」
Fed決策符預期 道指升逾380點

Fed決策符預期 道指升逾380點
科技跌+通膨飆 股指連2日下跌

科技跌+通膨飆 股指連2日下跌

熱門新聞

橋水基金創辦人達里歐。（路透）

橋水創辦人稱「經濟大災難」要來了 快評估財務風險

2021-12-08 01:30
美國對進口貨物的消費需求攀升，帶動亞洲對美出口的運價利潤大增，航運業者紛紛將空櫃調回亞洲，但這不利急需貨櫃裝貨的美國出口業者。路透

美國塞港未解...空櫃愈來愈多美商卻搶不到 原因在此

2021-12-09 07:28
好市多最近擴大經營「好市多Next」電商網站。取材自好市多

好市多加碼網購優惠 抵禦亞馬遜進逼

2021-12-09 08:09
25％美國受訪者認為通膨是威脅退休計畫最大風險。路透

愈來愈多美國人認為 通膨是退休計畫最大風險

2021-12-14 10:51
彭博預言2022年8大經濟風險。(美聯社)

彭博預言：2022年8大經濟風險

2021-12-13 15:22
日本經濟研究中心預估，中國經濟趕超美國要延後4或5年到2033年。路透

報告：中經濟超美延到2033 台灣人2028比日本人有錢

2021-12-15 00:10

超人氣

更多 >
獲提名出任駐貝里斯大使 關穎珊：感到自豪

獲提名出任駐貝里斯大使 關穎珊：感到自豪
王力宏上億資產怎分？豪宅、豪辦產權李靚蕾皆無份

王力宏上億資產怎分？豪宅、豪辦產權李靚蕾皆無份

新世紀合成鴉片戰爭？美國全球通緝的武漢「毒梟藥王」

新世紀合成鴉片戰爭？美國全球通緝的武漢「毒梟藥王」
4次全沒避孕 20歲女師偷吃學生 「歡愉片」遭瘋傳

4次全沒避孕 20歲女師偷吃學生 「歡愉片」遭瘋傳
「中國第1懶人」吃飯靠家人餵 23歲活活餓死

「中國第1懶人」吃飯靠家人餵 23歲活活餓死