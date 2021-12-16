科技股陷掙扎 那指大跌385點

由於大型科技股疲軟拖累主要股指，美股16日收跌。美聯社

由於大型科技股疲軟拖累主要股指，美股16日收跌。

史坦普500指數 下跌41.18點或0.87%至4668.67點。那斯達克綜合指數下跌385.15點或2.47%至1萬5180.43點，為9月來最糟單日走勢。道瓊工業平均指數在盤中一度上漲超過200點後下跌29.79點或0.08%至3萬5897.64點。

大盤走勢的最明顯跡象是大型科技股陷入掙扎，蘋果下跌3.93%，AMD 和光達等主要半導體股分別下跌5.37%和6.8%。在財測低於分析師預期後，Adobe大跌10.19%。

那指在13日和14日下跌超過1%，本周至今下跌超過3%。Wellington Shields技術分析師葛瑞茲(Frank Gretz)表示，股市似乎正從高成長科技股輪轉至其他領域，例如消費性必需品。

他說，「我認為主要的變化來自類股輪轉，而且這不會只是暫時性的。」

即使如此，他並不建議投資人退出高獲利的科技股，即使本周陷入掙扎，「在股市下跌時往往代表了一切。像微軟和蘋果被拋售就是個正面的訊號，因為它們代表了整體科技股。」

銀行股提振了道指表現，高盛上漲1.91%，摩根大通上漲1.56%。Verizon上漲4.33%，成為道指表現最好的個股之一。

聯準會(Fed)15日宣布加速縮減購債並在2022年升息，推升美股走升。

Mercer Advisors的卡爾加尼(Don Calgani)表示，「我認為股市最需要的是確定性，昨天就得到了。然後股市就出現很多看空情緒。」

投資人還密切關注omicron變種病毒 的興起。卡爾加尼表示，如果經濟復甦步履蹣跚，omicron變種病毒反而會成為鮑爾「擺脫束縛的一張牌」，重新採取更溫和的立場。

在其他央行 消息方面，英國央行宣布將關鍵政策利率調升15個基點至0.25%。不過，歐洲央行暗示預計明年不會升息。

在經濟數據方面，每周初請失業金人數略高於預期，而11月新屋開工率在前月下降後大漲，遠勝經濟學者預期。