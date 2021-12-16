半導體2023年將供過於求？產業界激辯

明後年半導體景氣，不少研究機構開始出現雜音，引發產業界大辯論。（路透）

全球半導體大缺貨，半導體業者醞釀建廠，外資、研調機構近來示警2023年半導體產業恐「供過於求」，但台灣力積電董事長黃崇仁昨天直說「分析師 根本搞不清楚」，認為現在冒出的車用、智慧城市等等各種需求，根本算不準。針對晶圓產能問題，包括台積電 總裁魏哲家及聯電共同總經理王石都強調，晶圓代工到明年仍將供不應求。

對於明年半導體景氣，不少研究機構開始出現雜音，認為在全球半導體業者積極擴充產能下，2023年起可能會發生「供過於求」的問題，引發產業界大辯論。不過，黃崇仁昨以現身說法指出，「聯電滿載、台積電滿載，我家也滿載，怎麼會供過於求？這個約都簽好了，這個明確的。」

黃崇仁解讀，分析師可能認為電腦、筆電、手機產業最近都沒成長，就覺得半導體建廠後會產生多餘產能，但由於智慧城市、電動車等新各式新應用浮現，「各種需求算不準，我也算不出來，甚至有客戶來下單，我還奇怪怎麼會有這種生意。這是一個重大變化。」顯見各式新應用都會是促動半導體廠持續滿載的重要關鍵，2023年也不太可能發生供過於求的窘境。

他指出，蓋一座半導體廠要5到6年，產能問題不是一天兩天就能解決，現在產業所面臨的狀況，就是「需求成長速度超過建廠速度」，但分析師根本搞不清楚每家公司的情況。

聯發科副董事長暨執行長蔡力行昨天也說，有穩定晶片 產能支援，是IC設計業首要課題，否則再好的技術，拿不到晶片都是空談。他認為，成熟製程短缺問題最嚴重，也是目前面臨的最大挑戰，所幸聯發科明年產能大致就緒，可讓下游客戶安心推新產品。

日月光半導體執行長吳田玉則表示，目前全球正在興建中有29座晶圓廠，還有50多座正在規畫中，但全球半導體正進入大爆發時代，預估到2030年，全球半導體產值突破1.2兆美元，以目前即將量產和規畫中的晶圓廠，全數產能加起來還是無法滿足需求。

吳田玉認為，29座晶圓廠密集在2023年到2024年投產，不僅不會產能過剩，甚至還會再擴建。

王石甚至強調，由於半導體設備交期拉長，加上投資經濟效益等考量，過去甚少擴充8吋晶圓廠，但是新冠疫情加速全球數位轉型，以及美中貿易摩擦加速各廠商提升庫存量，全球半導體產業在結構改變下，晶片短缺恐怕不是短期可以解決，他預估成熟製程會缺貨到2023年。