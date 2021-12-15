Fed決策符預期 道指升逾380點

一如市場預期，聯準會(Fed)暗示將更積極地縮減每月債券購買量，並預測明年將多次升息。圖為Fed主席鮑爾。美聯社

美股收復失地並走高，因為市場擺脫年底前一大不確定性。一如市場預期，聯準會(Fed)暗示將更積極地縮減每月債券購買量，並預測明年將多次升息 。

史坦普500指數上漲75.76點或1.63%至4709.85點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲327.94點或2.15%至1萬5565.58點。道瓊工業平均指數上漲383.25點或1.08%至3萬5927.43點。

Fed宣布，在通膨持續上升之下，它將以更快速度結束資產購買，這一過程被稱為縮減購債(tapering)。Fed將自1月起每月購買600億元的債券，低於12月的9000萬元，並表示未來幾個月可能會繼續這麼做。

Fed正面臨近40年來最高通脹水平。人們原就普遍預期Fed將在本月加速縮減購債。

大幅轉變的政策也確定明年首次升息。Fed表示，將在2022年升息3次。

摩根史坦利投資管理全球固定收益團隊首席策略師卡倫(Jim Caron)表示，「現在已經知道利率上升和發生的速度，不確定性從市場中消除。從股票角度來看，現在只需要關注收益、獲利率和成長。」

他說，「對於原認為可能會更加激進的股市來說，這讓人鬆了一口氣。無論如何，這就是市場的想法。」

蘋果上漲2.85%，提升股指並延續了該股近期的走勢。微軟和Netflix等其他大型科技股在14日下滑後上漲。

防禦型類股也表現良好，UnitedHealth和Amgen等醫療保健股分別上漲3.08%和2.58%。

E*Trade Financial投資策略師羅文嘉特(Mike Loewengart)在報告中表示，「雖然點陣圖預測2022年升息3次可能會引起不少人的關注，但請記住，這仍在歷史低利率的範圍內，而且當Fed提供的前景更加清晰時，股市通常會走升。」

然而，即使Fed暗示將多次升息，大型銀行股仍走低。2年期和10年期美國國債殖利率 漲幅相當，維持利差收窄。當所謂的殖利率曲線擴大時，長期利率升幅較大，銀行股通常會表現更好，因為它們以短期利率借貸並以長期利率放貸。

摩根大通和美國商銀股價走低。但包括Comerica在內的一些地區銀行股小幅上漲。

Fed主席鮑爾在會後記者會中表示，勞動市場尚未完全恢復，尤其是勞動力參與率反彈緩慢，但表示重新恢復Fed疫情 前的一些政策仍然是合適的，「經濟狀態不會回到2020年2月，後疫情的勞動市場和整體經濟，以及與物價穩定同步的最高就業水平，會隨著時間的推移而變化。」

在Fed會議成為焦點的同時，投資人也在關注新變重病毒omicron。世界衛生組織(WHO)警告，這個變種病毒的傳播速度比以前任何菌株都要快，並且可能會在全球大多數國家和地區發生。英國15日報告了自疫情開始以來的最高每日病例數。

11月零售額低於預期，環比增加0.3%。接受《道瓊》調查的經濟學者預計上升0.8%。

在政治方面，就在財政部長葉倫表示政府將無力支出之際，國會民主黨通過一項提高債務上限法案，15日將送交拜登總統簽字。