我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界OnAir／首摘AIA桂冠華人女建築師 張淑征迢遙成功路

唐鳳民主峰會視訊遭卡 美參議員要拜登說清楚

Nike布局元宇宙 收購虛擬運動鞋設計公司

中央社／洛杉磯14日專電
運動品牌耐吉（Nike）公司13日宣布，收購一家名為RTFKT的虛擬球鞋製作公司。（Getty Images）
運動品牌耐吉（Nike）公司13日宣布，收購一家名為RTFKT的虛擬球鞋製作公司。（Getty Images）

運動品牌耐吉（Nike）公司13日宣布，收購一家名為RTFKT的虛擬球鞋製作公司。繼臉書（Facebook）公司更名Meta之後，又一大公司涉足元宇宙（Metaverse）版圖。

耐吉公司13日發布新聞稿宣布收購RTFKT，稱這家公司融合文化與遊戲領域，採取最尖端的創意，製作出下一個世代的收藏品。但新聞稿並未說明收購金額。

耐吉執行長唐納荷（John Donahoe）表示：「這項收購代表耐吉在加速數位化轉型的路途上再邁出一步，使我們立足運動、創意、遊戲與文化領域的交會處為運動員及創作者服務。」

耐吉新聞稿指出，公司計畫投資RTFKT這個品牌，服務並壯大此創新又有創意的社群，以此擴大耐吉在數位世界的版圖與實力。

商業媒體「財經內幕」（Business Insider）報導，RTFKT是由3個好友在2020年1月創立，隨著COVID-19疫情蔓延全球，他們也在非同質化代幣（NFT）與運動鞋愛好者的世界裡獲得一批追隨者。

RTFKT與日本藝術家村上隆合作，11月推出名為Clone X的3D頭像，可用於虛擬實境（VR）及擴增實境（AR）的世界裡，12月在英國高級百貨哈維尼克斯（Harvey Nichols）倫敦與香港的分店展出。

耐吉對元宇宙的布局不僅於此，11月已在遊戲平台Roblox推出了虛擬世界Nikeland。競爭對手阿迪達斯（Adidas）12月也宣布與好幾位在非同質化代幣市場上占有一席之地的創作者合作。

元宇宙 社群 疫情

上一則

科技跌+通膨飆 股指連2日下跌

延伸閱讀

英特爾進軍元宇宙先攻軟體 要隔空借運算能力

英特爾進軍元宇宙先攻軟體 要隔空借運算能力
Nike布局元宇宙再出招 收購虛擬運動鞋製造商

Nike布局元宇宙再出招 收購虛擬運動鞋製造商
NBA／塞爾蒂克康特將入籍美國 改姓「Freedom」

NBA／塞爾蒂克康特將入籍美國 改姓「Freedom」
天寒物貴 法拉盛黑五冷清…又擔心染疫 改網購省時省力

天寒物貴 法拉盛黑五冷清…又擔心染疫 改網購省時省力

熱門新聞

橋水基金創辦人達里歐。（路透）

橋水創辦人稱「經濟大災難」要來了 快評估財務風險

2021-12-08 01:30
美國對進口貨物的消費需求攀升，帶動亞洲對美出口的運價利潤大增，航運業者紛紛將空櫃調回亞洲，但這不利急需貨櫃裝貨的美國出口業者。路透

美國塞港未解...空櫃愈來愈多美商卻搶不到 原因在此

2021-12-09 07:28
好市多最近擴大經營「好市多Next」電商網站。取材自好市多

好市多加碼網購優惠 抵禦亞馬遜進逼

2021-12-09 08:09
彭博預言2022年8大經濟風險。(美聯社)

彭博預言：2022年8大經濟風險

2021-12-13 15:22
特斯拉執行長馬斯克說，狗狗幣比比特幣更適合用來買東西。（路透）

馬斯克稱「狗狗幣」最適合交易 比特幣跌破200日均線

2021-12-13 18:57
美國財政部長葉倫。 美聯社

葉倫：不讓美國成為洗錢避風港 要揭露空殼公司

2021-12-10 16:08

超人氣

更多 >
搭飛機時手機掉椅下撿不到 為什麼要立刻通知空服員？

搭飛機時手機掉椅下撿不到 為什麼要立刻通知空服員？
經中間人兌換本票 華人被跳票逾50萬元

經中間人兌換本票 華人被跳票逾50萬元
肯州龍捲風災 全家躲浴室仍被「打飛」2個月大女嬰不治

肯州龍捲風災 全家躲浴室仍被「打飛」2個月大女嬰不治
芝警搞錯地址 誤逮裸女還「不讓穿衣服」…要賠290萬

芝警搞錯地址 誤逮裸女還「不讓穿衣服」…要賠290萬
美確診破5000萬 超越西班牙總人口 民眾快抓狂了

美確診破5000萬 超越西班牙總人口 民眾快抓狂了