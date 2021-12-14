科技跌+通膨飆 股指連2日下跌

因部分大型科技股走低，且最新通膨數據繼續顯示物價大幅上漲，美股14日走跌。微軟是拖累大盤的主要元凶，下跌3.26%。路透

因部分大型科技股走低，且最新通膨數據繼續顯示物價大幅上漲，美股14日走跌。

史坦普500指數 下跌34.88點或0.75%至4634.09點。那斯達克綜合指數下跌175.64點或1.14%至1萬5237.64點。道瓊工業平均指數下跌106.77點或0.3%至3萬5544.18點。

科技股是疲軟的主要來源，但在午後交易收復失地。微軟是拖累大盤的主要元凶，下跌3.26%。軟體股Adobe下跌6.6%。

摩根史坦利投資 長威爾森(Mike Wilson)表示：「大型股現在開始走跌，與2018年走勢相同，當時我們認為這是滾動修正。」

除此之外，汽車製造商福特下跌1.86%，因報導指出，到2030年時豐田汽車將投資電池驅動電動車350億元，可能影響福特在該領域想要建立的領導地位。而在CEO馬斯克宣布又出售9.065億元股票後，特斯拉下跌0.82%。

另一方面，主要銀行股隨利率上升，高盛和摩根大通分別上漲1.09%和0.79%。區域銀行和能源股也跑贏大盤。

根據《道瓊》數據，11月生產者物價指數(PPI)年增9.6%，創下歷來最快增速，高於經濟學者預期的9.2%。該指數較上月上漲0.8%，高於預期的0.5%。

通膨數據高於預期，同時聯準會(Fed)也自14日起展開為期2天的會議，並將於15日發布會後聲明，其中包含對經濟、通膨和利率的本季預測。主席鮑爾 也將舉行新聞發布會。

本周投資人將密切關注Fed是否加速結束其債券購買計畫。目前，Fed的資產購買計畫將於2022年6月結束，但數位官員表示可能會提前結束。

最新調查顯示，投資專業人士和經濟學者預計Fed將在3月前結束資產購買，並在6月開始升息。

Wolfe Research策略師森耶克(Chris Senyek)在給客戶的報告中表示，Fed需要謹慎行事，以避免驚嚇市場，「明天下午Fed主席鮑爾面臨一項非常困難的溝通工作。我們與市勢看法一致，預計Fed將在3月或4月結束縮減計畫，並在5月開始升息。」「如果鮑爾強調FOMC保持彈性，那麼Fed看跌期權應該保持不變。但是如果他的語氣過於強硬，就可能會演變成2018年12月那樣的災難。」

在疫情方面，輝瑞宣布其針對新冠病毒患者的藥物在最終分析中被證明有效，包括針對全新的Omicron變種病毒在內。然而，世界衛生組織(WHO)警告，這種新變種病毒的傳播速度似乎比以前版本更快。

14日為美股連續第二天下跌，但道指和史指距其盤中歷史高點僅有3%的距離；那指則低於歷史高點約6%。