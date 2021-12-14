英特爾CEO讚台積電了不起

英特爾執行長基辛格。路透

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）周一晚間抵台，14日與台積電 高層會商，凸顯基辛格此行是為敲定台積電有足夠的先進製程產能，支援英特爾推出未來新處理器。基辛格預定15日離台，前往馬來西亞，宣布在馬國的先進封裝廠投資 案。

基辛格月初才表示「台灣是個不穩定的地方」惹議，並力阻美國晶片補助不應放在非美系廠商，讓外界聯想力阻台積電在美國建廠案。但他14日透過英特爾公關發表來台前預錄好的影片，一改日前態度，在片中既強調與台積電的關係最長最深遠，又稱讚台積電「了不起」。

基辛格在全長3分36秒的影片中，共有9次提到台灣，三次談到台積電，台灣半導體產業鏈的重要性不言可喻。看到基辛格來台前後態度大不同，業界人士說，「果然身段柔軟，是個狠角色！」顯然競爭的本質就是在商言商，台灣須靠技術不斷領先贏得肯定。

基辛格公開稱讚台積電的舉動，也引起台灣網友熱議，除了有人表示「一下扮白臉，一下扮黑臉」 、「商人沒有什麼特定立場。」也有網友認為，「見面三分情」，「英特爾的設計加台積電的製造，合則兩利」。

基辛格說，台積電協助英特爾釋放晶圓在許多方面的可能性、創造前所未有的產品，台積電所做的事真的很了不起。

基辛格強調，今日半導體比以往任何時刻都更受人關注。沒有半導體，萬物都會停止運作。為解決晶片短缺問題，必須更快地建造工廠，以更高的良率運作、安裝更多的設備，並在過程中考量到全球供應鏈 的未來平衡。

這意味著要在多元地理區域建立工廠，包括在台灣、和世界各地其他關鍵地點。他也強調為了供應鏈平衡，是他最近持續投資、打造英特爾全球製造網絡的原因。

他並強調除了計劃在美國和歐洲的重大新投資，也會繼續在台灣投資。

基辛格也重申，10個月前接任這家指標性企業的執行長一職時，誓言不僅要讓英特爾重返榮耀，也要讓它在解決晶片短缺問題中扮演重要角色。但他這次專程來台，也凸顯他要達成此目標，還是得仰賴台積電助攻。

英特爾預定16日舉行供應商線上會議，但基辛格今將飛往馬來西亞，顯見他這次來台，應該就是為了與台積電洽談在3奈米製程的合作計畫，敲定台積電支援的產能，以利和馬來西亞的封測廠能順利銜接，而非其他PC領域供應鏈。

馬國政府日前已率先披露英特爾將加碼投資逾70億美元，擴大在馬國檳城的先進封裝廠產能，並訂15日直接在機場開記者會，除基辛格出席外，馬來西亞貿易部長Azmin Ali和馬來西亞投資發展局執行長Arham Abdul Rahman等人都將出席。

不過，台積電和英特爾14日都不評論基辛格此次來台見了誰、談什麼，但後續雙方是合作大於競爭，還是正面對決，仍有待後續觀察。