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貝萊德2022年投資策略：加碼股票、減碼美債

編譯林奕榮／綜合外電
貝萊德策略師建議2002年加碼已開發市場股票，減持美債。 路透
貝萊德策略師建議2002年加碼已開發市場股票，減持美債。 路透

全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）的策略師預測，2022年經濟將會更熱，衝擊債券，股市則可望繼續上漲，建議投資人加碼股票，少碰美債，且對通膨進行避險。

這些預測看來像是重演2021年的狀況，貝萊德指出，金融市場正處於「名目殖利率新常態」（new nominal），股票比固定收益證券更受青睞。債券已連續兩個年度下跌，股市則在同一段時間裡持續上漲，這種情況非常罕見，上次出現是將近50年前。

貝萊德的李偉（Wei Li）、提爾（Scott Thiel）等策略師在報告中表示：「2021年推升股市、壓低債券的因素，2022年將繼續發揮作用，通膨則將攀升至比疫情前還高的水準。」

在通膨和經濟反彈的時代，貝萊德最青睞的資產是股票和與通膨掛勾的債券。貝萊德在展望報告中表示，新型新冠變種病毒爆發對「經濟活動強力重啟」的威脅，是讓復甦延後，而非脫軌。

貝萊德策略師預期，儘管聯準會（Fed）料將明年下半年開始升息，各國央行仍將維持寬鬆貨幣政策。

貝蘭德策略師建議加碼美國抗通膨債券（TIPS）、先進市場的股票和新興市場本地貨幣債券，減碼已開發市場債券，包括美國公債和歐元區債券。策略師也看好國大陸股票和公債，因監管風險減弱。

貝萊德已削減歐洲政府債券部位，預期殖利率將進一步走高，目前的市場定價則顯示，貨幣政策在未來幾年內不會有實質性變化。

貝萊德副董事長席德布蘭德（Philipp Hildebrand）在報告中表示：「我們認為通膨將高於疫情前的趨勢水準，我們將與通膨共存。鑒於2022年的不確定性，我們也已降低曝險。」

債券 股票 殖利率

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