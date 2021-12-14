美國11月PPI暴升 預料Fed將加速退場、明年開始升息

美國公布11月生產者物價指數（PPI）持續大幅上升，最終需求、核心與雙核心PPI的月升率與年升率都超出預估，且遠高於10月時的升幅。圖為洛杉磯市的一處加油站。（Getty Images）

美國公布11月生產者物價指數 （PPI）持續大幅上升，最終需求、核心與雙核心PPI的月升率與年升率都超出預估，且遠高於10月時的升幅；不僅傷害企業獲利能力，並將拉升消費者物價（CPI）繼續上揚。由於通膨壓力持續加重，經濟學者預料，聯準會（Fed）本周會議將決定資產購買計畫加速退場，並預測2022年將至少升息 2碼。

11月最終需求PPI（即整體PPI）比10上升0.8%，高於市場預期的0.5%升幅，也高於10月時的0.6%升幅，顯示國際原材料價格上漲及供應鏈 混亂，繼續推升廠商的生產成本，因而拉高產品的出廠價格。

上月PPI年升率達9.6%，比市場預估的9.2%、以及10月時的8.8%（修正後數字）還高，且是2010年以來最大升幅；由於比較基期偏低的效應已經縮小，凸顯PPI升勢的確強勁。

扣除能源及食品後的核心PPI也比10月上升0.7%，高於預期及10月的0.4%升幅；比去年同期上升7.7%，比市場預估的7.2%及10月時的6.8%都高。

扣除能源、食品與貿易項目之後的雙核心PPI比10月也上升0.7%，高於預期及10月的0.4%升幅；比去年同期則上升6.9%，比10月時的6.3%升幅（修正後數字）明顯偏高。

另外，「最終產品PPI」比去年同期勁揚13.3%，是1980年8月來最大單月升幅。

經濟學者指出，PPI持續大幅上漲，使企業生產成本增加，並轉嫁給消費者負擔，從而使通膨壓力持續到明年。紐約聯邦準備銀行最新的消費者調查也顯示，消費者對未來一年的通膨率預期高達6%，創新高，也可能推升實際的通膨率。

據彭博資訊對經濟學者所做的調查顯示，Fed本周會議將決定資產購買計畫加速「退場」，從明年元月起每月購債金額將遞減300億美元，於明年3月時結束，並將暗示提前於2022年開始升息，年底前可能升息2碼。

半數以上的受訪者預測，會後公布的「利率點狀圖」將顯示，多數決策官員將預測明年會升息2碼。9月會議後的點狀圖顯示，剛好一半官員預測明年將至少升息1碼。