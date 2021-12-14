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塞港改善？洛港執董稱大減 卡車運輸協會CEO：更緊張了

編譯季晶晶／綜合報導
美國港口卡車運輸協會認為美西塞港情形惡化。（美聯社）
美國港口卡車運輸協會認為美西塞港情形惡化。（美聯社）

想知道美國最繁忙貿易門戶的堵塞問題是否正在改善，答案取決於問的是誰。

全美最大貨櫃港洛杉磯港口的執行董事塞羅卡（Gene Seroka）周五表示，自從10月25日宣布，要向海運承運人收取罰款以來，逾時滯留碼頭等著運走的貨櫃數大減60%。

與港口卡車運輸協會執行長施拉普（Matt Schrap）交談則獲得不一樣的印象。空貨櫃現在堆滿其他地方，包括連結到卡車的拖板架上。

施拉普說：「對我們來說，老實講，變得更緊張了。 我們現在其實堆存了數千個空貨櫃，和數千個沒法用來搬運進口貨的拖板架。」

洛杉磯港有超過11萬5000個空貨櫃等著返回始航港，而且，「外面還有超過10000個貨櫃，可以說，美國西南部各地，在我們街邊的卡車堆場裡，堆放在塞得到處都是的拖板車上動彈不得。」

施拉普認為，問題在於返還空貨櫃的限制。他說，卡車需要拖板架，以便拖運裝滿進口貨品的貨櫃，但除非他們載空貨櫃進港、釋放拖板架，否則無法搬貨。洛杉磯不是全天候運作，也破壞了解決塞港的努力。

這是全球供應鏈網路的眾多瓶頸之一，導致部分商品延遲、短缺，世界各地通膨加速。在美國，美國人對物價上漲的憂慮，造成拜登總統支持率創新低。

但施拉普強調，拜登與港口特使波卡里（John Porcari）能讓海運業者、碼頭營運商、卡車司機和政府官員一起坐下來解決塞港問題已是「史無前例」。他說，他們做得很好。

洛杉磯港 拜登 供應鏈

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