Omicron+Fed 道指下跌320點

道瓊工業平均指數下跌320.04點或0.89%至3萬5650.95點，主受波音下跌3.74%的拖累。美聯社

史坦普500指數回落，因為投資 人對Omicron變種病毒 對經濟的影響以及聯準會(Fed)開會結果態度保守。

史指下跌43.05點或0.91%至4668.97點，較盤中紀錄高點低1.6%。道瓊工業平均指數下跌320.04點或0.89%至3萬5650.95點，主受波音下跌3.74%的拖累。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌217.32點或1.39%至1萬5413.28點。

航空公司和郵輪公司等重新開放是最大輸家。美國航空下跌4.94%，達美航空下跌3.42%，聯合航空下跌5.24%。嘉年華下跌4.88%。

在上漲個股中，在白宮高級傳染病專家佛奇博士(Dr. Anthony Fauci)宣稱新冠加強針是「最佳護理」後，Moderna上漲5.81%，但表示完全接種疫苗的定義不會改變。

Sheba醫學中心和衛生部中央病毒學實驗室的以色列研究人員11日得出結論，輝瑞-BioNTech的新冠疫苗第三劑療程對新的Omicron變種病毒有效。輝瑞上漲4.57%。

即使如此，新的變種病毒還是促使一些政府官員恢復健康限令減緩傳播。截至12日，美國與新冠病毒相關的死亡人數接近80萬人。英國首相強生(Boris Johnson)13日證實，該國至少有一名感染Omicron變種病毒的患者死亡。

Leuthold Group首席投資策略師保爾森(Jim Paulsen)表示，「市場擔憂很多，從最近迅速反彈至歷史高位的美股到持續的疫情，但今天以及未來幾天可能的對象將是Fed，以及它們本周會議結果可能採取的強硬態度。」

由於投資人不顧火熱的通膨數據，華爾街上周表現強勁。史指創下2月以來最佳單周走勢，並創下收盤新高紀錄，從對Omicron變種病毒的擔憂引發的大幅拋售中反彈。道指上周上漲4%，終結連續4周跌勢，創3月以來最佳單周表現。

總體通膨數據顯示，11月CPI同比增加6.8%，為1982年以來最大增幅。略高於《道瓊》預期的6.7%。

瑞銀全球財富管理投資長海富勒(Mark Haefele)表示，「我們相信美股仍可繼續大步接受更高的通膨數據，但額外的波動仍然是個風險。由於Fed政策保持相對寬鬆，股市背景仍然樂觀，我們看好全球經濟成長的贏家。」

Fed本周將召開為期2天的政策會議，預計決策者將討論加快結束其債券購買計畫。

Fed主席鮑爾(Jerome Powell)以及一系列主要官員最近都表示，依據目前時間表，Fed可能會在2022年6月前結束每月1200億元的債券購買計畫。加速縮減購債可能進一步涉及升息計畫，這可能會嚇到投資人。

保爾森補充說：「隨著Fed首次收緊政策即將來臨，投資人正在拋售避險資產以外的任何資產，包括股市中的防禦性類股、大型股、債券和避險美元。」「在Fed會議及其新聞發布會結束之前，投資人可能應該會預料到擔憂給股市帶來的壓力。」