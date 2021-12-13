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彭博預言：2022年8大經濟風險

編譯陳家齊／綜合外電
彭博預言2022年8大經濟風險。(美聯社)
彭博預言2022年8大經濟風險。(美聯社)

Omicron病毒與再度封鎖

Omicron變種病毒的影響仍未明朗，若症狀較輕，人們將能恢復疫前生活，彭博估計的2022年全球4.7%經濟成長率，有望提高到5.1%，但若造成各國再度封鎖，就算僅封三個月，成長率也可能降到4.2%。消費者躲在家網購，將讓全球運輸系統更加堵塞，推升物價。

通膨威脅

通膨壓力正因多重因素而積累，美企已大幅上調薪資，俄羅斯與烏克蘭的衝突可能拉抬天然氣等能源價格，極端氣候可能使作物歉收，導致糧價飆漲。

但若新冠疫情再度惡化，也可能衝擊需求，抑制能源價格漲勢。

Fed升息

聯準會（Fed）收緊貨幣政策常帶給市場衝擊，當前股市和房屋等資產泡沫已吹得更大，使本輪緊縮循環更棘手。Fed緊縮貨幣政策，也意味著資金將流出新興市場。彭博評估2022年可能最受打擊的新興經濟體，為巴西、埃及、阿根廷、南非及土耳其等「BEASTs」國家。

中國成長趨緩

中國經濟在2021年第3季陷入停滯，恒大等地產商危機正山雨欲來，擴大防疫封鎖措施也將拖慢經濟。

彭博估計中國2022年將成長5.7%，若成長率再降到3%，將在全球引發風暴，重創原物料商品市場。

歐洲政治動盪

義大利2022年1月改選總統，可能拖垮脆弱的聯合政府。法國總統馬克宏將在4月大選面臨右派的挑戰。若疑歐派在義、法等關鍵國家掌權，歐洲央行（ECB）將失去政治支持，可能引發歐債危機。若歐債危機重演，彭博估計歐元區將陷入經濟衰退。

財援斷水

各國政府過去一年來大肆發錢補貼民眾，如今多數國家已決定要收走金援，眾多家庭將面臨「財政斷崖」。美國財政政策已在2021年第2季由推動成長轉變為拖慢復甦，相關衝擊將延續到2022年。日本與中國已表態願意繼續擴張財政支出，是2022年的異數。

地緣政治風險

若台海緊張升溫，無論是北京對台經濟封鎖、還是共軍直接入侵，不僅會重創晶片供應，還將捲入美國等主要經濟體。若美中關係「急凍」，也會打擊全球經濟。巴西將在2022年10月舉行大選，土耳其反對派正施壓把2023年大選提前到2022年舉行，牽動兩大區域核心的變化。

糧價飆漲

新冠疫情與全球氣候異常已導致糧價飆漲，2022年可能繼續飆升，埋下動亂的隱憂。

2011年的糧食價暴漲，曾造成「茉莉花革命」的中東動亂浪潮，中東許多國家至今仍暴露在2011年造成的動亂風險當中。

疫情 巴西 貨幣

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