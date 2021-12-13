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需求殷切加上供應不足 這種金屬今年飆漲2.4倍

編譯林聰毅／綜合外電
電動車需求殷切和供應不足帶動了鋰價飆升，今年來這種金屬價格已大漲約240%。圖為汽車用的鋰電池組。路透
電動車需求殷切和供應不足帶動了鋰價飆升，今年來這種金屬價格已大漲約240%。圖為汽車用的鋰電池組。路透

電動車需求殷切和供應不足帶動了鋰價飆升，並且引發一場確保供應的爭奪戰，加劇了對這種電池金屬長期短缺的疑慮。

華爾街日報報導，鋰價正以多年來最快的速度上漲，研究業者兼價格供應商Benchmark Mineral Intelligence的鋰價指數在5至11月期間翻漲了一倍，今年來累計大漲約240%，該指數正處於五年高點。鋰電池為從電動車到智慧手機等許多產品提供動力。

這波漲勢的背後推手是投資人押注鋰會持續稀缺。隨著特斯拉和其他汽車製造商提高電動汽車的銷售，對鋰的需求正呈倍數增加。 此外，去年的熊市加上供應鏈瓶頸，對鋰的新開發計畫投資有限，導致鋰的供應受限。生產商在試圖提煉這種銀白色金屬時，也經常遭環境人士反對和繁瑣許可程序阻撓。

儘管世界蘊藏大量鋰礦，但將其轉化為電池等級化學製品是一項漫長且昂貴的考驗。隨著貿易商和企業買家乘勢進出場，鋰價很容易雙向大幅波動。

Lithium Americas公司執行長伊凡斯 (Jon Evans) 說：「這就像身處一個火熱的房地產市場。」「會有一場瘋狂的爭奪戰。」Lithium Americas是一家在內華達州致力生產鋰的新創公司，並與一位中國大陸合作夥伴在阿根廷共同擁有一項計畫。該公司沒有生產出任何鋰，但拜最近股價飆升之賜，市值已大增至約40億美元。

鋰價這波漲勢引發了對電池和汽車製造商取得足夠原料以滿足電動汽車需求的隱憂。根據研究業者彭博新能源財經（BloombergNEF），儘管商品價格只佔汽車總成本的一小部分，但它們可能會導致鋰離子電池組的平均價格上漲。多年來電池成本的下降已使電動車較燃油車更具競爭力。

汽車 電動車 投資

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