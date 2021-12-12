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2345億…企業庫藏股Q3創新高 Ｑ4獲動能續衝高

編譯葉亭均／綜合報導
赫茲租車（Hertz）近期表示將買回多達20億美元股票。（路透）
赫茲租車（Hertz）近期表示將買回多達20億美元股票。（路透）

美國企業的庫藏股浪潮又回來了。根據史坦普道瓊指數公司數據，美企在第3季買回2345億美元自家股票，超過2018年第4季創下的2230億美元紀錄。這是帶動美股指數今年連創新高的動力之一。

華爾街日報報導，企業實施庫藏股浪潮協助帶動史坦普500指數今年來上漲25%，收盤創新高的次數多達67次。

接下來還有更多企業庫藏股計畫。史坦普道瓊指數公司高級指數分析師席爾法布雷特（Howard Silverblatt）表示，預期第4季史坦普500指數庫藏股規模將達2360億美元。

史坦普500指數成分企業微軟（Microsoft）9月表示，董事會已核准多達600億美元庫藏股計畫；赫茲租車（Hertz）近期也表示將買回多達20億美元股票；戴爾科技公司也正規畫實施50億美元庫藏股計畫。

企業實施庫藏股只是股市上漲的動力之一。資產價格持續受惠於決策者因應疫情的貨幣和財政政策，而分析師也持續低估企業獲利，預期史坦普500企業今年獲利成長45%。

投資人本周將密切關注聯準會（Fed）會議決策，官員可能加速縮減購債，並且進一步表明對明年升息的預期。

史坦普500指數企業的庫藏股規模在去年第2季銳減至890億美元，遠低於第1季的近1990億美元，反映企業因應疫情而保留現金，不過在接下來每一季，企業買回庫藏股的規模增加，在今年第2季已再度回升至1990億美元。

實施庫藏股藉由降低一家公司在外流通股票，支撐股價、提高每股獲利，也能透過凸顯出主管對公司展望樂觀、對財務狀況有信心，來提振投資人信心。

Easterly Investment Partners投資組合經理人維克蘭（Anne Wickland） 表示：「管理團隊表明市場低估他們的股票總是令人欣慰的。這是對長期展望投下信任票。」

指數 史坦普500 股票

上一則

華爾街預期：Fed明年升息2至3碼

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