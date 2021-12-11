全球比特幣挖礦完全復甦？這項數據吐露玄機

最新數據顯示，全球比特幣挖礦活動幾乎已完全復甦，擺脫中國今年稍早管制挖礦活動的陰霾。路透

最新數據顯示，全球比特幣 挖礦活動幾乎完全復甦，擺脫中國今年稍早管制挖礦活動的陰霾，當時全球將近半數礦工在一夕間下線、暫停挖礦。

CNBC報導，中國政府5月起強力禁止加密幣礦工挖礦，造成全球網路的比特幣「哈希值」（hashrate）銳減50%。但根據加密幣交易平台Blockchain.com，到本月10日為止，比特幣網路的哈希值收復部分失地，在過去五個月大幅攀升113%。

哈希值意指比特幣網路所有礦工的運算能力總和，是挖礦活躍程度的衡量標準。

中國長期以來都是比特幣挖礦重鎮，根據過去的統計，全球約有65%至75%挖礦活動都在中國。

在數位貨幣 公司Foundry服務的張凱文（音譯）說：「比特幣撐過中國禁止挖礦的打擊，比特幣網路擺脫了這個陰霾。」Foundry協助把價值逾4億美元的挖礦設備運至北美。

哈希值升高對比特幣走勢無疑是利多消息；比特幣過去一個月慘跌30%。比特幣挖礦工程師艾爾凡吉表示，中國禁止挖礦，正是明顯的買入訊號。他服務的公司Meow主要幫助企業財務人員參與加密幣市場。