才批台灣不穩定 英特爾要與台積電合作

英特爾（Intel）執行長基辛格日前指出台灣是不穩定的地方，但為了採用全球最先進製程訂單等事宜，下周將來台拜會台積電高層主管。路透

外電彭博報導英特爾（Intel）執行長基辛格下周將訪問台灣和馬來西亞，並拜會台積電 高層主管，這是他今年初接掌英特爾執行長以來首訪亞洲。儘管基辛格稍早指出台灣是個不穩定的地方，但據了解，基辛格此行訪台，應是敲定採用台積電最先進製程包括三奈米製程訂單等事宜。

基辛格最近主張台積電和三星電子等外國半導體業者不應拿美國晶片 法的補助，引發業界議論。他還說，先進製程集中台灣，是戰略上的一大風險。基辛格也將訪問馬來西亞，當地因新冠肺炎疫情 而關閉工廠，殃及多家業者晶片供貨。英特爾仰賴馬來西亞來做部分晶片封裝。

台積電先進製程技術領先全球，半導體巨擘英特爾有意重奪產業領導地位的同時，仍需台積電的技術奧援。報系資料照片

值得注意的是，基辛格稍早才建議美國政府晶片補助法案應優先補助美系企業，反對補助台積電、三星等亞洲半導體廠，尤其指出台灣是個不穩定的地方，企圖阻擋美政府對台積電赴美建廠提供補助，一席話引起投資人高度關注。為此，台積電罕見「直白」回應不會中傷同業，創辦人張忠謀日前演講時也提到，「基辛格任內很難將英特爾拉回巔峰」。

但據了解，基辛格其實對台灣不陌生，過去甚至是台出席電腦展的指標常客，這兩年則是礙於疫情才未來台，外界預料基辛格此行親自來台，應是敲定採用台積電最先進製程包括三奈米製程訂單等事宜，且由於事關年度排程必須親自簽約，才會趕在耶誕假期前敲定這筆大訂單。

基辛格稍早已坦承英特爾最新一代的處理器和繪圖晶片，將採用台積電七奈米及六奈米製程，為其代工部分支援晶片，若再納入三奈米合作，凸顯英特爾企圖重奪產業領導地位的同時，仍需台積電先進製程技術奧援。

目前英特爾與台積電為「亦敵亦友」的關係，該公司既需要先進製造服務，又打算在晶圓代工領域和台積電相競爭，基辛格必須謹慎拿捏平衡。英特爾和台積電都拒絕評論。基辛格已表示，英特爾和台積電之間的競合關係很常見，科技業多的是這種安排。