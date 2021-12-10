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無視通膨飆升 史指收創新高

財經新聞組／綜合報導
即使通膨觸及39年新高，但史坦普500指數10日收於創紀錄新高，結束本周華爾街的強勁反彈。美聯社
即使通膨觸及39年新高，但史坦普500指數10日收於創紀錄新高，結束本周華爾街的強勁反彈。美聯社

即使通膨觸及39年新高，但史坦普500指數10日收於創紀錄新高，結束本周華爾街的強勁反彈。

史指上漲44.57點或0.95%至4712.02點，創歷史新高。道瓊工業平均指數上漲216.3點或0.6%至3萬5970.99點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲113.23點或0.73%至1萬5630.60點。

史指和那指本周走勢為2月以來最佳，道指則是3月以來最佳。

勞工部表示，11月通貨膨脹率同比飆升6.8%，達1982年以來最高水平。數字略高於《道瓊》估計的6.7%。較上月上漲0.8%。

不包括食品和能源價格的核心CPI上漲0.5%，同比上漲4.9%，符合預期。

部分投資人原本預計通膨數據會更高，從而導致在數據公佈後出現紓壓反彈。DoubleLine投資長岡拉克(Jeffrey Gundlach)在電話會議上表示，他擔心通膨可能很快會超過7%。

LPL Financial首席市場策略師迪垂克(Ryan Detrick)表示，10日的CPI「數字可能顯示出數十年來最高通脹，但仍如預期般的準確。這其實是件好事，因為市場可能預期通膨會更高，因此這可被視為一種解脫。」

他表示，CPI報告的一個亮點是二手車、住宿和機票的增幅都低於預期。他補充說，這些項目一直居高不下，這或許是通膨已接近峰值的最初跡象之一。

投資人還擔心，高通膨數據可能會導致聯準會(Fed)加快縮減每月1200億元的債券購買計畫。

甲骨文飆升15.72%，該公司公布優於預期的上季業績。

航空公司走低。在高盛調降評級後，西南航空下跌3.76%。

互動健身公司Peloton雪上加霜，在9日下跌11.3%後再跌5.4%。瑞士信貸調降對該公司的評級，指稱重返健身房和消費者支出轉變將影響其獲利能力。

本周股指從最近的Omicron變種病毒帶動的拋售中明顯反彈。道指本周上漲4%，結束連續4周的跌勢。史指和那指本周分別上漲3.8%和3.6%。

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