焦點轉向通膨 股指中止連漲

道瓊工業平均指數、史坦普500指數和那斯達克綜合指數都走跌，中斷連續3天漲勢，因為交易員暫時退場，將注意力轉向將於10日公布的通膨數據。美聯社

道瓊工業平均指數 、史坦普500指數和那斯達克綜合指數都走跌，中斷連續3天漲勢，因為交易員暫時退場，將注意力轉向將於10日公布的通膨數據。

道指收盤微跌0.06點至3萬5754.69點。史指下跌33.76點或0.72%至4667.45點。那指下跌269.62點或1.71%至1萬5517.37點。然而，所有股指本周仍有望上漲，道指可望創下3月12日以來最大單周漲幅。史指距離歷史高點約1%。

股市回吐最近幾日的部分漲幅。由於人們認為Omicron變種病毒看來沒有初步想像的那麼嚴重，股指連日走高。

AXS Investments CEO巴蘇克(Greg Bassuk)表示：「新冠疫情仍是投資 人的最大考量。」「因此，今天投資人不僅是喘口氣，而且很多目光都轉向經濟數據，以判斷聯準會(Fed)是否會更快和更大幅縮減購債規模。」

與旅遊相關的幾支個股本周都走高，但9日下跌。Carnival和Norwegian Cruise Line分別下跌1.69%和1.65%，聯合航空下跌1.79%，旅遊訂位股Expedia和Booking Holdings分別下跌1.53%和1.72%。景順動態休閒娛樂ETF下跌1%。

另外，美國航空表示仍在等待波音夢幻機交機，因此將減少航班，股價 下跌0.49%。波音下跌1.64%。

Rent The Runway下跌4.17，該公司上季財報虧損激增且用戶增幅低於疫情前。電動車製造商Lucid宣布發行17.5億元的可轉換優先票據，股價下跌18.34%。

即使如此，還是有些正面消息。CVS在投資人大會前發布樂觀的財報，股價上漲4.52%。家庭零售商RH財報獲利井噴，並提高營收財測低標，股價上漲5.47%。

勞工部訂10日發布11月消費者物價指數(CPI)，《道瓊》調查的經濟學者預計年增率為6.7%。如果真是這樣，這將是1982年6月以來新高。

市場已經預期CPI數據走升，有些經濟學者甚至預測包括食品和能源在內的總體CPI可能超過7%。

這將帶動Fed採取比預期更快行動的風險。預計Fed官員將在下周宣布開始撤回其經濟援助，以應對通膨的爆發。

第一步將是加速減少每月債券購買量，市場預計Fed將加倍縮減至300億元，以為最快2022年春季升息做好準備，同時也代表在Fed主席鮑爾(Jerome Powell)領導下的最新政策轉向。

花旗集團經濟學者克拉克(Veronica Clark)寫道：「在12月會議前，核心通膨的意外再走高可能會進一步加強Fed的信心，Fed最近似乎更加關注職責所在的穩定物價任務。」強於預期的數據「可能會給Fed帶來更大的緊迫感，會盡可能提早升息來應對高通膨」。

勞工部公布的首次失業保險金申請總數為18.4萬人，而《道瓊》調查的經濟學者估計為21.1萬人。

Oanda資深市場分析師莫亞(Ed Moya)表示，在10日的通膨報告之前，市場處於觀望狀態。

瑞銀在最近給客戶的報告中寫道：「雖然經濟成長和勞動市場提供了樂觀的理由，但通膨也很熱，處於30年高點。」「隨著Omicron變種病毒的出現，投資人現在正在質疑未來的貨幣政策會是什麼樣子。疫情已經大大增加了經濟前景的不確定性。」該公司並指出其基本假設是Fed將保持耐心。

此外，在華府的加密貨幣大日子後，比特幣價格單日下跌6%至4萬7675.39元。6家最大加密貨幣公司的高管在美國國會金融服務委員會作證。大約1個月前創下歷史新高的比特幣，在上周末崩盤後一直難以收復5萬元水平，這與投資人全面拋售風險資產的衝動相吻合。