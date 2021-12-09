我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

FDA批准16、17歲民眾 可施打輝瑞疫苗追加劑

詹樂霞退選紐約州長 將競選連任州檢察長

亞馬遜涉壟斷 義大利反托拉斯當局罰12.8億美元

中央社羅馬9日綜合外電報導
美國電子商務巨擘亞馬遜（Amazon）被控濫用電子商務物流的壟斷地位，遭處以11.3億歐元（約12.8億美元）罰款，成為美國科技巨擘在歐洲挨罰最高金額之一。美聯社
美國電子商務巨擘亞馬遜（Amazon）被控濫用電子商務物流的壟斷地位，遭處以11.3億歐元（約12.8億美元）罰款，成為美國科技巨擘在歐洲挨罰最高金額之一。美聯社

義大利反托拉斯當局今天表示，美國電子商務巨擘亞馬遜（Amazon）被控濫用電子商務物流的壟斷地位，遭處以11.3億歐元（約12.8億美元）罰款，成為美國科技巨擘在歐洲挨罰最高金額之一。

義大利反托拉斯當局在聲明中表示，亞馬遜在義大利電子商務市場的主導地位「讓它可以提供Amazon.it平台上活躍賣家物流服務，有利自家物流業務，損害物流市場競爭者，以及鞏固自身壟斷地位。」

亞馬遜表示，它對義大利監管當局的裁定「強烈不同意」，將會提起上訴。

亞馬遜這次被義大利反托拉斯當局開罰前兩周，也被同一個監管單位以亞馬遜和蘋果公司（Apple）涉嫌就Apple及Beats產品銷售進行反競爭合作，觸犯歐盟法規為由，處以6870萬歐元罰款。蘋果則被處以1億3450萬歐元罰款。

義大利監管機關今天表示，亞馬遜將未使用其物流服務的第三方賣家，排除在取得能見度和更佳銷售前景所需的一系列優勢之外。

隨著歐洲在反托拉斯訴訟上取得進展，在華府承諾對科技業加強檢視後，美國監管當局正密切關注它對大型科技公司採取的作法。

義大利 亞馬遜 蘋果

上一則

惠譽調降恒大信評至「有限違約」首度列入違約層級

下一則

焦點轉向通膨 股指中止連漲

延伸閱讀

曾出奇招藉義肢避接種 義牙醫已施打 改口讚疫苗

曾出奇招藉義肢避接種 義牙醫已施打 改口讚疫苗
好市多加碼網購優惠 抵禦亞馬遜進逼

好市多加碼網購優惠 抵禦亞馬遜進逼
亞馬遜搜尋 遭投訴充斥太多誤導消費者廣告

亞馬遜搜尋 遭投訴充斥太多誤導消費者廣告

不想打疫苗出奇招 義男戴「假手」接種 被眼尖醫護活逮

不想打疫苗出奇招 義男戴「假手」接種 被眼尖醫護活逮

熱門新聞

馬斯克（右）2000年創立PayPal時髮際線退後得很厲害，髮量也很稀疏。左為PayPal執行長Peter Thiel。美聯社

全球首富馬斯克新髮型亮相 被踢爆全靠植髮

2021-12-03 07:50
橋水基金創辦人達里歐。（路透）

橋水創辦人稱「經濟大災難」要來了 快評估財務風險

2021-12-08 01:30
美國對進口貨物的消費需求攀升，帶動亞洲對美出口的運價利潤大增，航運業者紛紛將空櫃調回亞洲，但這不利急需貨櫃裝貨的美國出口業者。路透

美國塞港未解...空櫃愈來愈多美商卻搶不到 原因在此

2021-12-09 07:28
200多家中概股恐因SEC的監管新規，被迫從美股下市。美聯社

美國證管會出手 中概股3日慘遭「血洗」

2021-12-04 07:28
好市多最近擴大經營「好市多Next」電商網站。取材自好市多

好市多加碼網購優惠 抵禦亞馬遜進逼

2021-12-09 08:09
歐洲太空總署署長阿施巴赫敦促歐洲各國，別再助長美國億萬富豪馬斯克（圖）主宰新太空經濟的野心。（路透）

歐太空總署署長：別扶持馬斯克 不能讓他主宰太空經濟

2021-12-05 20:21

超人氣

更多 >
71歲華裔翁街上走 遭非裔兇嫌悍開18槍畢命

71歲華裔翁街上走 遭非裔兇嫌悍開18槍畢命
撿便宜 Zillow德州達福區房屋脫售 逾七成賠錢賣

撿便宜 Zillow德州達福區房屋脫售 逾七成賠錢賣

史丹福報告：Omicron恐與愛滋病毒有關

史丹福報告：Omicron恐與愛滋病毒有關
阿州45年懸案突破 警發現失蹤大學生車輛 車上有人骨

阿州45年懸案突破 警發現失蹤大學生車輛 車上有人骨
偷開抖音？影片被中國網友罵到刪除…大S本人發聲了

偷開抖音？影片被中國網友罵到刪除…大S本人發聲了