亞馬遜涉壟斷 義大利反托拉斯當局罰12.8億美元

美國電子商務巨擘亞馬遜（Amazon）被控濫用電子商務物流的壟斷地位，遭處以11.3億歐元（約12.8億美元）罰款，成為美國科技巨擘在歐洲挨罰最高金額之一。美聯社

義大利 反托拉斯當局今天表示，美國電子商務巨擘亞馬遜 （Amazon）被控濫用電子商務物流的壟斷地位，遭處以11.3億歐元（約12.8億美元）罰款，成為美國科技巨擘在歐洲挨罰最高金額之一。

義大利反托拉斯當局在聲明中表示，亞馬遜在義大利電子商務市場的主導地位「讓它可以提供Amazon.it平台上活躍賣家物流服務，有利自家物流業務，損害物流市場競爭者，以及鞏固自身壟斷地位。」

亞馬遜表示，它對義大利監管當局的裁定「強烈不同意」，將會提起上訴。

亞馬遜這次被義大利反托拉斯當局開罰前兩周，也被同一個監管單位以亞馬遜和蘋果 公司（Apple）涉嫌就Apple及Beats產品銷售進行反競爭合作，觸犯歐盟法規為由，處以6870萬歐元罰款。蘋果則被處以1億3450萬歐元罰款。

義大利監管機關今天表示，亞馬遜將未使用其物流服務的第三方賣家，排除在取得能見度和更佳銷售前景所需的一系列優勢之外。

隨著歐洲在反托拉斯訴訟上取得進展，在華府承諾對科技業加強檢視後，美國監管當局正密切關注它對大型科技公司採取的作法。