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「苦等54天才卸貨」加州塞港嚴重 小公司陷營運困難

中央社／洛杉磯8日綜合報導
美國加州港口物流嚴重阻塞，塞港情況嚴重，一艘名為A Kinka的小型貨櫃船在太平洋滯留54天才終於卸貨。（美聯社）
美國加州港口物流嚴重阻塞，塞港情況嚴重，一艘名為A Kinka的小型貨櫃船在太平洋滯留54天才終於卸貨。（美聯社）

美國加州港口物流嚴重阻塞，塞港情況嚴重，一艘名為A Kinka的小型貨櫃船在太平洋滯留54天才終於卸貨。不僅亞馬遜、宏碁等大企業受影響，美國小型業者更因此陷入營運困難。

美國「華爾街日報」報導，A Kinka於8月底駛離香港，船上載運貨物包括電視機、廚具、吉他和棋組。這艘貨櫃船於9月12日抵達洛杉磯外海時，發現自身塞在數十艘貨櫃船的「船陣」中。

台灣電子產品大廠宏碁的美國分公司也等待A Kinka運來的電腦螢幕供貨。宏碁泛美營運總部總經理普蘭德加斯特（Gregg Prendergast）當時駕車來到洛杉磯港口親睹塞船情況，他說：「我可以看到海平面上的船像一個艦隊。」

A Kinka載運的所有貨物都被困在全球供應鏈大打結當中。這個瓶頸造成從熱水浴缸、皮卡車到波本威士忌等商品出貨延遲及企業和消費者火大，也讓通貨膨脹情況惡化。

超過100家企業需要的貨物困在A Kinka上，不只是宏碁和美國電子商務巨擘亞馬遜（Amazon）這類大企業，一些只等待船上1、2只貨櫃的較小型業者也被拖累，而卸貨延宕對它們帶來重大打擊，不僅面臨客戶不滿，財務也陷入麻煩。

例如有家販賣萬聖節靴子的小公司，卻沒能趕上萬聖節前出貨。另一家燈具公司已賣出價值25萬美元的商品，卻要等到出貨才能收到付款。

不僅如此，根據貿易紀錄追蹤公司Import Genius提供的海關資料，這100多家等待A Kinka卸下貨櫃的企業當中，大多數也有貨櫃塞在洛杉磯港口外海其他船上。

一些小型業者為了讓少數幾只貨櫃能擠上貨輪，已支付創新高的航運費，結果運來的貨櫃卻落得困在港口好幾周。

只有16名員工的加州玩具公司約翰韓森公司（John N. Hansen Co.）貨物都卡在A Kinka上。總裁韓森三世（John Hansen III）表示：「家庭式小商店會首當其衝。很多大商家已知道會發生這種情況，而儘早便取得供貨。」

加州青少年休閒鞋公司Youth Rise Up販售的萬聖節靴子同樣塞在船上，等到11月20日才抵達公司倉庫，此時萬聖節已過了快一個月。公司老闆努涅斯（Ernie Nunez）說，他入行30年第一次遇到這種事。

洛杉磯港 宏碁 萬聖節

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