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橋水創辦人稱「經濟大災難」要來了 快評估財務風險

編譯季晶晶／綜合報導
橋水基金創辦人達里歐。（路透）
橋水基金創辦人達里歐。（路透）

全球最大避險基金「橋水基金」創辦人達里歐（Ray Dalio）曾預見2008年金融危機，並預言美國經濟會因為新冠疫情遭受長期衝擊，他如今警告，另一場新的經濟大災難即將發生，建議做好準備。

達里歐在最新著作《Principles for Dealing with the Changing World Order》裡寫道，華府試圖使中國和中國文化變得較「美國化」，最終可能適得其反造成衝突，加劇美中貿易戰。他上周五在財經媒體CNBC的Make It節目裡說：「我認為我們有和中國一戰的風險。主要由於誤解。」

貿易戰對美國的衝擊很大。Moody's Analytics發現，貿易戰第一年就讓美國損失掉至少30萬個工作。根據去年紐約聯邦準備銀行的研究，美企市值因貿易戰跌掉1.7兆美元。

達里歐日前談到中國人權問題時，因「嚴父」的說法引起爭議，他貼文澄清的同時表達了期待美中能遠離衝突的懸崖。

達里歐指出，他的預言未必就是事實，他也曾經出錯，但根據過去年的歷史模式，未來不可避免要發生大災難。換句話說，如果美中衝突沒毀了經濟，其他事情也會。這就是他為什麼會說，災難即將發生。

面對可能發生的危機，達里歐建議這樣做準備：

首先要評估個人財務風險，但不能以今日的美元價值、而是以通膨調整過的標準來衡量。例如，儲蓄帳戶裡的現金，與其他投資積累價值的速率很可能不一樣，因為會被通膨侵蝕。但這不表示，你該全部選擇其他投資，不要儲蓄帳戶，反之亦然，緊急預備金需靠安全且多元化的投資組合。

其次是評估目前的投資策略，想清楚如果丟了工作，沒有薪資收入，能撐幾星期。然後確保錢沒投在同一個地方。目前通膨嚴重，「現金不是安全的投資」，要儘可能多元化的投資組合，包括通膨指數債券、黃金之類的實質資產，甚至是加密幣等數位資產。他5月曾透露，自己也持有少量比特幣以避險。他說，就算喜歡比特幣或黃金，也不要單注全押。

投資 貿易戰 儲蓄

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