橋水創辦人稱「經濟大災難」要來了 快評估財務風險

全球最大避險基金「橋水基金」創辦人達里歐(Ray Dalio)曾預見2008年金融危機,並預言美國經濟會因為新冠疫情遭受長期衝擊,他如今警告,另一場新的經濟大災難即將發生,建議做好準備。

達里歐在最新著作《Principles for Dealing with the Changing World Order》裡寫道,華府試圖使中國和中國文化變得較「美國化」,最終可能適得其反造成衝突,加劇美中貿易戰 。他上周五在財經媒體CNBC的Make It節目裡說:「我認為我們有和中國一戰的風險。主要由於誤解。」

貿易戰對美國的衝擊很大。Moody's Analytics發現,貿易戰第一年就讓美國損失掉至少30萬個工作。根據去年紐約聯邦準備銀行的研究,美企市值因貿易戰跌掉1.7兆美元。

達里歐日前談到中國人權問題時,因「嚴父」的說法引起爭議,他貼文澄清的同時表達了期待美中能遠離衝突的懸崖。

達里歐指出,他的預言未必就是事實,他也曾經出錯,但根據過去年的歷史模式,未來不可避免要發生大災難。換句話說,如果美中衝突沒毀了經濟,其他事情也會。這就是他為什麼會說,災難即將發生。

面對可能發生的危機,達里歐建議這樣做準備:

首先要評估個人財務風險,但不能以今日的美元價值、而是以通膨調整過的標準來衡量。例如,儲蓄 帳戶裡的現金,與其他投資 積累價值的速率很可能不一樣,因為會被通膨侵蝕。但這不表示,你該全部選擇其他投資,不要儲蓄帳戶,反之亦然,緊急預備金需靠安全且多元化的投資組合。

其次是評估目前的投資策略,想清楚如果丟了工作,沒有薪資收入,能撐幾星期。然後確保錢沒投在同一個地方。目前通膨嚴重,「現金不是安全的投資」,要儘可能多元化的投資組合,包括通膨指數債券、黃金之類的實質資產,甚至是加密幣等數位資產。他5月曾透露,自己也持有少量比特幣以避險。他說,就算喜歡比特幣或黃金,也不要單注全押。