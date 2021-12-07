擺脫變種病毒 那指大漲逾3%

美股連續第二天大漲，從最近低迷中反彈，因為投資人對新的Omicron變種病毒可能帶來經濟影響的恐懼越來越少。美聯社

美股連續第二天大漲，從最近低迷中反彈，因為投資 人對新的Omicron變種病毒可能帶來經濟影響的恐懼越來越少。

道瓊工業平均指數 上漲492.4點或1.4%至3萬5719.43點。史坦普500指數上漲95.08點或2.07%至4686.75點，距離歷史高點約1%。以科技股為主的那斯達克綜合指數領漲，上漲461.76點或3.03%至1萬5686.92點。

由於投資人擺脫了對新冠病毒的擔憂並在最近的下跌中買入，從而拉高那指，科技股處於紓壓反彈模式。Okta上漲5.76%，而Crowdstrike上漲4.94%，Adobe上漲4.49%。

晶片製造商也是大贏家，英特爾上漲3.1%，市場傳言其計畫在2022年中期將其自駕車部門Mobileye獨立上市。Marvell上漲 7.12%，Nvidia上漲7.96%，Micron上漲4.1%。

蘋果股價在摩根史坦利的電話會議後也上漲3.54%，大摩維持對該股的加碼評級，但將其目標價調升至200元，理由是該公司致力於開發擴增實境(AR)和虛擬現實(VR)技術。

其他大型科技股也上漲，微軟和亞馬遜分別上漲2.68%和2.8%。Meta上漲1.55%。

OANDA資深市場分析師爾蘭(Craig Erlam)表示：「時間會證明投資人是否超前署，但經過幾天沒有負面的Omicron消息，買家就會蜂擁而至。」

投資人3日因與疫情 相關的擔憂而拋售科技股，轉向與經濟復甦相關的股票。許多市場策略師和分析師認為市場反應過度，但爾蘭敦促保持謹慎樂觀。

他說，「鑑於過去幾周全球領導人和各種組織的擔憂，很難說所有新進度都是正面的，這使得股價出現更多雙向波動成為可能。」「聖誕老人行情可能正在進行中，但將會是一段顛簸的旅程。」

在白宮首席醫學顧問佛奇博士5日表示新變種病毒的初步數據「令人鼓舞」，但需要更多資訊才能充分了解後，投資人押注新的新冠病毒菌株可能導致的疫情比擔心的更輕。

英國製藥商葛蘭素史克(GlaxoSmithKline)6日表示，根據新數據，其單克隆抗體治療對所有Omicron變種菌株均有效，這也提振了投資人信心。其股價上漲1.48%。

高盛董事長兼CEO所羅門(David Solomon)表示，「市場當然已擺脫變種病毒的影響力，尤其是今天早上，但我們仍然沒有完全擺脫疫情。」

隨著油價上漲和全球石油需求前景復甦，能源股走高。Diamondback Energy上漲6.8%，Devon Energy上漲6.52%，Occidental Petroleum上漲4.29%。

6日引領市場反彈的旅遊類股繼續攀升。Wynn Resorts上漲1.8%，Norwegian Cruise Line Holdings上漲0.45%。

此外，即使傳出該公司必須更換3款車型的鏡頭，但特斯拉仍上漲4.24%。瑞銀表示，這家電動車製造商將成為該產業的主導力量，並提高其目標價。

Verdence Capital Advisors投資組合策略主管宏曼(Megan Horneman)表示，中國央行的新貨幣寬鬆措施6日提振了市場。幾支中國科技股走高，如拼多多飆升12.53%，是那指漲幅最大的個股。

與此同時，市場也在權衡聯準會(Fed)是否可能比預期更早地開始取消疫情期間推出的大規模寬鬆政策並升息。

Fed官員的評論顯示，Fed可能會在下周的12月會議上決定將縮減購債規模的速度提高一倍，達到每月300億元。何時升息以及明年升息多少的初步討論也可能在12月的會議中提及。

市場本周焦點將轉向新的通膨數據。消費者物價指數(CPI)預計將比前月更熱，可能成為Fed加快收緊政策的催化劑。