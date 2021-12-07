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Toyota不完美了 宣告「樂意使用有刮痕或瑕疵的零件」

編譯林奕榮／綜合外電
豐田汽車7日宣布，願意接受不影響安全性，有輕微瑕疵的零件。路透
豐田汽車7日宣布，願意接受不影響安全性，有輕微瑕疵的零件。路透

路透報導，全球最大汽車製造商豐田汽車（Toyota ）7日表示，只要不影響安全性，樂意使用有刮痕或瑕疵的零件，以削減成本，應對引發生產受限的晶片荒和持續升高的原料價格。

豐田汽車向來以嚴格品管聞名，且日本製造商通常追求完美而非速度。如今豐田願意使用過去他們可能拒用的堪用品，對豐田和「日本製造」來說都是一個重大轉折。

根據路透的報導，豐田的汽車開發專案首席負責人Takefumi Shiga在記者會上表示：「對於車輛外部那些能夠輕易看見的部位，我們非常重視。然而，有許多位置是人們不會注意到的，除非真的很仔細觀察。」

豐田汽車11月時上修本會計年度（截至明年3月31日）的營業利益展望12%，原因是受惠於有利的匯率。然而，豐田仍示警，導致生產受阻的半導體短缺，以及原料成本持續攀升，已讓該公司的獲利能力受到衝擊。

Takefumi Shiga和豐田的工程師正擴大實施一項2019年啟動的計畫，與包括第三級供應商在內的零組件業者會面，向他們承諾，只要不影響安全性和性能，且不太可能被汽車買家察覺，豐田能接受有刮痕及小瑕疵的零件。

豐田 汽車 日本

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