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馬斯克大賣特斯拉股票 但為何持股不減反增？

編譯林聰毅／綜合外電
特斯拉執行長馬斯克過去幾周大賣特斯拉股票，但其持股不減反增，主因是他在賣股票的同時也行使股票選擇權。(美聯社)
特斯拉執行長馬斯克過去幾周大賣特斯拉股票，但其持股不減反增，主因是他在賣股票的同時也行使股票選擇權。(美聯社)

特斯拉執行長馬斯克在過去幾周賣掉他在該公司的龐大持股，但他持有的特斯拉股票比其開始大舉拋售時還多了564,000股。

CNN財經新聞報導，分析馬斯克所申報的文件後發現，馬斯克在特斯拉的持股並未減少，儘管他承諾會遵守對推特粉絲所做的民調結果，大多數粉絲呼籲他出售10%的特斯拉持股。到目前為止，他已賣掉了1,010萬股—比售股目標少了700萬股。

馬斯克持股不減反增的原因是，他在賣股票的同時，也在行使股票選擇權，買進更多股票。他以每股6.24美元的便宜價格行使其選擇權，而這個價格遠不及特斯拉當前股價的1%。自11月6日馬斯克在推特上舉辦民調以來，他已行使選擇權、買進1,070萬股特斯拉股票。在即將公布最新財報之際，特斯拉準備給予馬斯克更多選擇權。馬斯克在該公司的持股，使他成為地球上最富有的人。

報導並指出，有件事非常清楚，無論是否舉辦民調，馬斯克都會這樣做—如果他不行使，這些選擇權將在2022年8月到期。另一件要搞清楚的事是，馬斯克賣股的主要目的是為繳稅，而非為了推特粉絲。只要他行使選擇權，他都須繳納巨額所得稅，因為他的薪酬主要來自股票選擇權。

自11月8日以來，他所購買的新股大約欠了50億美元的聯邦所得稅，還可能欠一些州稅。申報文件並顯示，馬斯克特別賣掉特斯拉股票以支付那些稅款。

馬斯克還計畫行使將於明年到期的更多期權，他還有1,220萬股快要到期的股票選擇權尚未行使。假如過去的做法可供參考，他將出售大約530萬股新購入的股票以支付其稅款，但他所持有的股票仍然比現在多出近700萬股。

馬斯克保留了他所購買的大部分股票，不像包括特斯拉董事長丹賀姆（Robyn Denholm）在內的其他高階主管，他們在行使選擇權時全數出售股票。

在行使這些即將到期的選擇權後，馬斯克的選擇權股數將比這個過程（大賣股票與行使選擇權）開始時少2,290萬股。但他仍擁有5,070萬股其他選擇權，可讓他再買進那麼多股票。不過，他可能不會很快行使這些選擇權，因為這些選擇權幾乎都要等到2028年1月才會到期。

股票 馬斯克 特斯拉

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