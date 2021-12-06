擺脫變種病毒 道指上漲646點

投資入擺脫對Omicron變種病毒新興威脅的擔憂，美股大漲，道瓊工業平均指數收復前幾周跌幅。美聯社

投資 入擺脫對Omicron 變種病毒新興威脅的擔憂，美股大漲，道瓊工業平均指數收復前幾周跌幅。

道指上漲646.95點或1.87%至3萬5227.03點。史指上漲53.24點或1.17%至4591.67點。那斯達克綜合指數由跌轉升，上揚139.68點或0.93%至1萬5225.15點。

影響美股走勢的因素包括：

●與經濟重新開放相關股票上漲，包括能源、工業和航空公司。

●投資人繼續拋售估值相對偏高的科技股。這些股票上周拖累大盤全周走跌。

●10年期美國國債殖利率 繼上周因Omicron威脅而下跌後反彈。

●聯準會(Fed)立場出現大轉變，將加快結束疫情寬鬆政策。

●自3日之後比特幣大跌1萬元，其中包括從3日到4日隔夜突然下跌。這代表風險偏好下降，並衝擊相關科技股。

與經濟重新開放相關的股票上漲，提振道指。奇異電氣(GE)上漲3.49%，波音上漲3.71%，雪佛龍上漲1.59%，開拓重工上揚1.76%。

休閒和酒店類股漲幅最大。聯合航空上漲8.32%，達美航空上漲5.97%。皇家加勒比和嘉年華都上漲逾8%。Wynn Resorts上漲6.01%，而萬豪和希爾頓分別上漲4.48%和4.01%。旅遊預訂股Expedia上漲6.74%，Booking Holdings上漲5.34%。

白宮首席醫學顧問佛奇博士5日日發表評論，指有關Omicron變種病毒的初步數據「令人鼓舞」。同日CDC主席瓦倫斯基(Rochelle Walensky) 博士指出，現在至少在美國15州發現這種新變種，距離世界衛生組織(WHO)將其認定為「令人擔憂」還不到2周。

佛奇說，「顯然在南非，Omicron具有傳播優勢。」「雖然現在就做出任何明確的判斷還為時過早，但就目前來看，它看來並沒有很大的嚴重性。」

那指雖然走高，但落後於其他主要平均股指，主受醫療保健和科技股的拖累。Moderna下跌13.49%，跌幅最大。AMD和Nvidia分別下跌3.44%和2.14%，Peloton下跌2.43%。特斯拉也下跌0.59%。

但隨著投資人對Omicron的擔憂消退，幾支盤中下跌的高價科技股轉跌為升。OANDA資深市場分析師爾蘭(Craig Erlam)建議投資人保持謹慎，直到更多數據可以提供更多的樂觀理由。

他在報告中說：「有關Omicron症狀不那麼嚴重的報告正在提振風險偏好，但現在就開始忘形還為時過早。」「首先，從一周前初步消息傳出以來，已經反覆出現這種情況。市場一直由新聞驅動，今天只是一些正面報告的支持下的最新反彈。」

他還警告，本周可能會像上周一樣動盪，「雖然這可能是圍繞新變種病毒的一系列正面數據中的第一個，但它也可能是例外。接下來的報告可能會解釋為什麼世界領導人和各機構如此焦慮。」

根據Sevens Report作者伊薩耶(Tom Essaye)的說法，上周後期讓股市感到不安的是Fed的評論，而非對Omicron變種病毒的擔憂。Fed主席鮑爾上周表示，即使出現新變種病毒，Fed的重點還是通膨。這推動投資人從科技股轉向高成長類股。

Essaye稱這種市場行為「有點像縮減恐慌2.0版，因為市場對更趨鷹派的Fed做出反應，並轉向對利率上升有更多正面曝險的產業。」

根據Fed官員近日評論，Fed可能會在下周會議中決定將縮減規模的速度提高一倍，達到每月300億元。也可能在12月會議中就何時升息以及升息多少開始進行初步討論。

U.S. Bank Wealth Management經理人海恩林(Tim Hainlin)表示，投資人也關注利率動態，並補充說預計利率變化會低於投資人估計，「長期成長率受到不斷變化的因素挑戰，像是人口結構、生產力和勞動力的長期成長，並長期推動經濟發展。」「我們仍然認為這些相對於歷史而言是溫和的，因此Fed將升息直至史上最高的想法，我們並不認同。」

比特幣3日早上交易價格約在5萬7000元，但到4日已暴跌至約4萬3000元。根據Coin Metrics的數據，截至6日，這個全球最大的加密貨幣已經收復部分跌幅，最新交易價格約在4萬9035元。

海恩林拒絕直接就加密貨幣市場發表評論，但表示周末的崩盤與美股大盤一致，「任何投機性漲幅都是交易最多之處，這可能是由於Fed加速縮減和升息。」「如果提高利率，就會降低那些長期成長型公司或依賴它們的部分長期現金流的價值。」

Microstrategy下跌5.47%，剛從Square更名的Block下跌0.73%。Coinbase也走低，但至少收復盤中更深的跌幅。