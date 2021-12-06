世界石油大會登場 疫情影響許多大咖被迫缺席

第23屆世界石油大會5日至9日在美國休士頓登場。圖為大會的登記處。路透

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情 影響並延宕1年之後，第23屆世界石油 大會（World Petroleum Congress）5日至9日在美國休士頓登場。

6日的議程由雪佛龍公司（Chevron）、埃克森美孚公司（ExxonMobil）、沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）、挪威能源公司Equinor、法國道達爾能源集團（TotalEnergies）等能源公司主管揭開序幕，並展示他們的潔淨燃料生產計劃。

今年世界石油大會有許多重要人士無法到場，包括沙烏地阿拉伯、哈薩克共和國、卡達等8個主要產油國的能源部長。

此外，阿根廷、赤道幾內亞共和國、希臘、土耳其和羅馬尼亞部長，以及英國 石油公司（BP）、阿爾及利亞國營能源公司Sonatrach和卡達能源（Qatar Energy）執行長也缺席本次大會。

主辦單位表示，今年許多重要人物缺席，主要是受到「旅行限制與對COVID-19變種株Omicron的擔憂」影響。一名發言人指稱，目前正在挑選與會替代人選，其中包括邀請英國石油公司的美國領袖來參加大會。

Omicron來襲的時機，適逢能源產業因疫情苦於應付亞洲與歐洲天然氣與電力短缺。隨著旅行限制再度實施，今年秋季達到多年高點的能源價格也開始回落。

石油輸出國家組織和俄羅斯等產油國聯盟（OPEC+）上周同意釋出更多石油至市場，同時也警告，如果COVID-19疫情導致需求下降，他們可能中止釋出新石油。