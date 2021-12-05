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歐太空總署署長：別扶持馬斯克 不能讓他主宰太空經濟

編譯季晶晶／綜合報導
歐洲太空總署署長阿施巴赫敦促歐洲各國，別再助長美國億萬富豪馬斯克（圖）主宰新太空經濟的野心。（路透）
歐洲太空總署署長阿施巴赫敦促歐洲各國，別再助長美國億萬富豪馬斯克（圖）主宰新太空經濟的野心。（路透）

歐洲太空總署署長阿施巴赫（Josef Aschbacher）敦促歐洲各國領袖，別再助長美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）主宰新太空經濟的野心。他指出，歐洲各國準備協助馬斯克旗下Starlink衛星網路服務快速擴張，可能阻礙歐洲公司競逐太空商機，而欠缺相互協調的行動，會讓馬斯克得以在太空「制定規則」。

阿施巴赫接受金融時報訪問時說：「太空在頻段和軌位上會更加嚴格。歐洲各國政府提供平等的機會，讓歐洲供應商在公平市場競爭，應能共同受惠。」

他說，馬斯克的Starlink已經大到監管者或競爭者難以追趕：「一個人擁有全球半數活躍衛星，太令人吃驚了。事實上，他正在制定規則。世上其餘地區，包括歐洲在內⋯⋯因應速度不夠快。」

根據金融時報，德國最近向國際電信聯盟（ITC）申請，要核可Starlink大約40000顆衛星的頻譜，而馬斯克已透過美國監管機構取得逾30000顆衛星的核可。

阿施巴赫的擔憂獲盧森堡經濟部長Franz Fayot的呼應，後者也認為需要新規定以確保太空的安全使用。

阿施巴赫表示，顯然美國監管機構，「不僅對發展經濟，也對某些經濟部門有某種主宰力量感興趣。此事正在發生⋯⋯非常、非常、非常、非常地明顯，也非常強力。」

太空 馬斯克 德國

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