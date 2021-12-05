WSJ：美台貿易旺到創紀錄 美對中的關稅大刀是關鍵

圖為高雄港貨櫃輪作業情況。（聯合報系資料照）

華爾街 日報報導，美國與台灣之間的貿易正興旺成長，除了市場對晶片需求激增外，美國對中國包含電子產品在內的出口品課徵稅率達25%的關稅 ，促使台灣原先西進的工廠回流，也有助拉高美台之間的貿易交流。

台灣現在是美國的第八大貿易國，次於英國，高於越南。在截至9月的過去一年，台灣對美貨物出口額達創紀錄的720億美元，若與美國前總統川普政府對中國實施課稅的前一年，即2017年相比，成長幅度達70%左右。

根據美國人口普查局的數據，美國對台出口也較關稅實施前成長約35%至一年350億美元，同樣創紀錄。台灣主要是增加購買美國的原油、機械和汽車。

台灣是美國的半導體主要供應國，對美出口激增反映許多產業對公片的需求提高。不過，美台貿易增加的最大原因，仍是美國對中國產品加徵關稅。拜登政府維持了對中的關稅措施。

數十家台灣企業已將至少一部份生產從中國移回台灣，以避免對美客戶漲價。台灣政府則透過協助取得土地、為營建提供融資和協助徵才等方式鼓勵台商回流。

華爾街日報援引官方數據指出，從2019年來，已有243家回流台商獲得總額超過300億美元的遷移投資 協助。

台灣美國商會會長魏立安（Andrew Wylegala）說：「他們知道製造必須避開那些關稅。這是台灣在見到許多企業西進、外流至中國後，試圖讓部分回流的絕佳機會。」

例如製造五金零件、在美國居家修繕零售商Home Depot、Lowe’s銷售的俊良貿易公司也是將部份生產從中國移回台灣的台商之一。該公司20年來原本有一半的產品是在中國浙江省生產，總經理Jon Hodowany表示，在公司尋求擴大營運之際，台灣提供能降低購置工廠設備成本的獎勵。但他說，最終仍是美國對在中國生產產品加徵的關稅構成了決定性因素，「關稅是致命的打擊」。現在該公司多數出口到美國的產品都是從台灣出口。

台灣經濟部投資業務處處長張銘斌表示，把營運業務從中國遷回台灣的台商中，逾70%是電子業。他說，雖然獎勵計畫在今年結束，但他考慮再把計畫延長三年，因為兩岸緊張關係升溫，已對一些在中國營運的台商造成壓力。