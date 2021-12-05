美西雙港新規定 海運新夢魘 塞港舒緩是假象

美西雙港魔王級新規發酵，塞到太平洋。美西洛杉磯 、長堤 雙港「排隊登記新政策」近期規定，靠港須提前通報，影響已經開始發酵，航運業者推估，如果在北美沒有貨櫃碼頭等相關配套的航商，估航次航行時間將倍增，也將致運力更緊。

大型航商分析，過去只要在抵達美西前96小時通報碼頭即可，近期新出爐規定，貨櫃輪離開亞洲最後一個港口要航向美西時，即需提前通報，除了無法在停泊港下錨等待，也不能進港作業，只能遵循美西港口給的預估時間入港。

換言之，降速可能是唯一的選項，也導致整個運輸鏈塞到太平洋上去，而因此出現在港口附近等的船隻變少的假象。

據了解，美國洛杉磯和長堤港務當局上月起要求，該規定的影響近期開始發酵，因等待靠港的船舶必須離碼頭更遠，距離甚至是原先允許的七倍，而該政策的目的是：為了改善空氣品質，以及維護區域安全。

太平洋商船協會（PMSA）、太平洋海事協會（PMA）以及南加州 海事交易所11月9日發布聲明表示，下錨等待進入洛杉磯和長堤港區的船舶，11月16日起必須在距離海岸約150英里處，等待進港許可，比目前允許的20海浬（23英里）還要更遠，而南下與北上的船舶仍須待在距離加州海岸超過50英里處。

國際海事組織（IMO）的數據顯示，船運業的排碳量約占全球的3%。美國強勁的消費者需求，已使進出洛杉磯與長堤港的船舶創紀錄，同時還有許多卡車進入港區以裝卸貨櫃。

洛杉磯時報報導，近來在洛杉磯和長堤港區附近下錨等待進港的船舶數量減少，可能只是假象，因為這是新規定所致，仍有許多貨櫃輪在外海排隊等待。

貨攬業者認為，美西洛杉磯、長堤雙港塞港問題，已經成為全球最重視的經濟議題之一，原來從亞洲航行到美西的時間約17天。然而，根據國際專業航運期刊Alphaliner統計11月5日至19日這兩周美西航線平均航行靠港時間，換算下來平均每艘船約等20天。

美西雙港新規，令船舶「降速」航行後，導致航行時間拉長。全球驚人搶櫃塞港排擠效應顯現，12月最新一周的報價，上海出口集裝箱運價指數（SCFI）指數、美西航線都再度刷新紀錄。