BuzzFeed募資不如預期 仍將於6日上市

網路新聞媒體公司BuzzFeed將於6日上市。圖為BuzzFeed在曼哈頓的辦公室。(Getty Images)

美國網路新聞媒體公司BuzzFeed將於6日上市。BuzzFeed因創造風靡社群媒體 的內容及新聞而聲名大噪，不過即將上市前的募資卻不如預期。

法新社報導，BuzzFeed今天發布新聞稿說，已敲定與890 5th Avenue Partners合併。890 5th Avenue Partners是一家特殊目的收購公司（Special Purpose Acquisition Company, SPAC），透過首次公開募股（IPO）籌措資金，以收購現有的企業。

BuzzFeed的股票 預計6日起在科技類股的那斯達克指數開始交易，股票代號是BZFD。

這家美國網路新聞媒體業者原本期盼，目標估值可達到15億美元，不過根據BuzzFeed 6月發布的消息，僅從SPAC交易中募得1600萬美元。

起初BuzzFeed表示，890 5th Avenue Partners持有現金2億8800萬美元，不過多數投資 人最後紛紛撤資。

BuzzFeed同時經由債券融資募得1億5000萬美元，這也是SPAC交易的其中之一。

2006年創立的BuzzFeed，起初以「清單體」（listicle）與主題式測驗而遠近馳名，之後增設的新聞部門還榮獲2021年普立茲獎（Pulitzer Prize）的「國際報導獎」，也有經營YouTube頻道與Podcast。