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滴滴撤出美國股市 CNN：中企來美募資時代恐告終

中央社╱洛杉磯3日電
受到中美監管夾擊，滴滴在美僅掛牌156天，宣布自美退市。（路透）
受到中美監管夾擊，滴滴在美僅掛牌156天，宣布自美退市。（路透）

中國叫車服務巨頭「滴滴出行」3日宣告啟動美股下市，準備轉往香港股市。有媒體分析，這現象不僅意味美中金融關係惡化，更代表中國企業前往美國募資的時代告終。

有線電視新聞網CNN網站財經版以「滴滴下市可能意味中概股在華爾街的終結」為題指出，滴滴6月30日在美股上市，不到半年就要撤出，向投資人傳達一個明確訊息：美中之間的緊張局勢帶來不確定性。

滴滴今年夏天掛牌上市籌資44億美元，股價14美元，到了12月2日股價7.8美元，市值縮水44%。

香港開源資本（Kaiyuan Capital）投資主管席佛斯（Brock Silvers）向CNN表示，就宏觀面的美中經濟關係來看，滴滴撤回香港是一個令人憂心的重大指標。

滴滴6月底美股掛牌不久，中國政府就以「防範國家數據安全風險，維護國家安全」為由，對滴滴進行安全審查，隨後將其在中國的App勒令下架，造成滴滴股價重挫，一路震盪下跌。

CNN報導指出，中國政府當時針對滴滴的作為，被外界視為對滴滴美股上市的懲罰。其他外媒報導，在美中對抗加劇的局勢下，中國政府現在正鼓勵企業，尤其科技產業轉往香港、上海、深圳或北京股市募資。

報導指出，滴滴受到中國政府鎖定，被外界視為中國政府對大型科技公司施加管控的一個典型案例。

「紐約時報」同樣在報導中分析，中國最高領導人習近平正在採取行動，擴大對滴滴和民營科技產業的控制。「中國試圖馴服網路巨頭的努力已經讓投資人擔心，社會控制將會進一步深入到經濟領域。」

CNN報導指出，滴滴撤出美股可能引發市場更廣泛地重新評估中概股，包括阿里巴巴、拼多多、百度、京東、蔚來汽車、騰訊音樂等企業是否跟進值得關注。

席佛斯說：「滴滴撤出美股看起來可能是一個趨勢的起頭，市場應該預期到會有其他企業跟進，投資人可能不會袖手坐看下一步發展。」

美中兩國的金融關係緊張的最近一個證據，是美國證券管理委員會（SEC）2日宣布新規定，在美上市的外國企業如果未提供相關審計資料，SEC有權令其下市。中國政府長期以國安理由拒絕美國政府審查中國企業資料。

分析指出，原先中企進軍美股的誘因是，擺脫中國金融監管機構的掌控，在美國股市享有更寬鬆的上市標準，但在美中關係緊張之下，中國科技巨頭將會承受越來越大的壓力，必須回歸中國政府管控的證券交易市場。

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