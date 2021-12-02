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Omicron影響消退 道指升逾600點

財經新聞組／綜合報導
繼前一交易日因Omicron變種病毒引發大跌後，美股2日大幅反彈，周期性類股收復近期的部分跌幅。美聯社
繼前一交易日因Omicron變種病毒引發大跌後，美股2日大幅反彈，周期性類股收復近期的部分跌幅。美聯社

繼前一交易日因Omicron變種病毒引發大跌後，美股2日大幅反彈，周期性類股收復近期的部分跌幅。

道瓊工業平均指數上漲617.75點或1.82%至3萬4639.79點，受惠於波音上漲7.54%。史坦普500指數上漲64.06點或1.42%至4577.1點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲127.27點或0.83%至1萬5381.32點。小型股指標羅素2000指數上漲2.7%。

航空股、賭場股和能源股領漲，從1日的暴跌中反彈。達美航空上漲9.28%，米高梅度假村上漲7.65%，希爾頓全球上漲7.41%。挪威郵輪公司上揚7.7%。西方石油(Occidental Petroleum)和貝克休斯(Baker Hughes)分別上漲2.42%和2.48%。

在中國批准737 Max恢復飛行後，道指成分波音上漲7.54%。

投資人繼續關注新的Omicron變種病毒的發展，該病毒於1日在美國現身。

拜登政府對加州出現Omicron病例的消息作出反應，要求企業繼續執行疫苗接種要求，即使這項強制規定遭法院暫停，等待審查。白宮還收緊旅遊規定，要求入境旅客提供出發前24小時內的檢測結果。

第二起Omicron病例2日出現。明尼蘇達州公共衛生當局報告一名最近前往紐約市的居民感染病毒。這位明尼蘇達州居民已從Omicron中康復，加州居民則有輕微症狀。

利空消息方面，在《彭博》報導在最重要的假日季節之前iPhone需求放緩後，蘋果下跌0.61%。

Leuthold Group首席投資策略師保爾森(Jim Paulsen)表示：「雖然反彈讓人高興，但不確定投資人是否該認為反彈合理。」「恐懼和貪婪主導一切，因為投資人的擔憂在最糟糕情況尚未結束和錯過任何復甦之間搖擺不定。」

聯準會(Fed)以快於預期的速度縮減其資產購買計畫的可能性也備受關注。

Fed主席鮑爾1日在眾議院表示，「經濟非常強勁，通膨壓力更高，因此我認為考慮結束在11月會議上實際宣布的縮減資產購買計畫是合適的。也許會提早幾個月。」

美國商銀證券美國股票和量化策略主管蘇布拉曼尼安(Savita Subramanian)表示：「在高估的股市中鷹派Fed趨緊，我們對史指保持謹慎。」

即使如此，美國商銀指出，對於史指而言，12月向來是強勁的月份，史指自1936年以來平均上漲2.3%，79%的時間為上揚。然而蘇布拉曼尼安補充說，12月並不能完全避開拋售。

Oanda資深市場分析師莫亞(Ed Moya)表示：「股市近日走勢似曾相識，在對這一波做出明確評估之前，華爾街可能會繼續受到新冠變種病毒的新聞影響。」「未來幾周，風險偏好可能會從Omicron病例的上修增加、供應鏈問題和每次通膨數據中得到提示。」

隨著市場消化新變種病毒的影響，2日的漲勢維持股市高度波動的慣性。道指本周下跌0.7%；史指和那指分別下跌0.4%和0.7%。

數據方面，截至11月27日當周首次申請失業救濟金人數總計22.2萬人。根據《道瓊》估計，經濟學者預期為24萬人。前值為19.9萬人，為1969年11月以來最低水平。

11月就業報告將於3日發布。根據《道瓊》數據，經濟學者預計上月創造57.3萬個工作崗位，高於10月的53.1萬個。預計失業率將從4.6%降至4.5%。

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