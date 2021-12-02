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全球糧價攀10年高峰 推升通膨憂慮

編譯林奕榮／綜合外電
全球糧價11月續攀抵十年來高點。(Getty Images)
全球糧價11月續攀抵十年來高點。(Getty Images)

聯合國糧農組織（FAO）表示，由於小麥及乳製品需求強勁，全球糧價11月續攀抵十年來高點，逼近歷史新高。糧價持續上揚已加劇各國消費者和政府對通膨的擔憂，預料將強化各國央行的鷹派立場。

FAO表示，11月全球糧價指數11月上升1.2%至134.4點，是2011年6月以來最高。在幾個最大的經濟體，通膨飆漲更明顯，也可能讓最貧窮國家更難進口食物，致使飢餓危機惡化。

消費者預算已因新冠疫情和能源價格飆漲影響而吃緊，現在又因糧價上漲而面臨更大壓力，未來幾個月消費者料將感受到通膨效應。

受能源價格大漲的影響，歐元區10月生產者物價指數（PPI）比去同期攀升21.9%，升幅高於預期；經濟合作發展組織（OECD）成員國的10月通膨率也已竄升至近25年高點，但OECD認為，通膨壓力將在今年底或明年初消退。

Fed褐皮書也凸顯經濟在秋季所面臨的供應鏈瓶頸與通膨壓力，將為Fed下月加快縮減購債提供新論據。

另一方面，南韓11月消費者物價（CPI）年比攀升3.7%，為2011年12月來最大升幅，令通膨疑慮升高，強化南韓央行將在明年1月升息的預期。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

央行 指數 南韓

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