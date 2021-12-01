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莫德納輸掉專利上訴案 恐面臨侵權求償 股價重挫12%

編譯季晶晶／綜合外電
莫德納。(路透)
莫德納。(路透)

美國聯邦巡迴上訴法院3位法官組成的合議庭周三（1日）確認了專利審理暨訴願委員會（PTAB）對於加拿大藥廠Arutus Biopharma擁有兩項專利權的決定，這使得美國生技公司莫德納（Moderna）挑戰PTAB裁決的上訴失敗，該公司生產的新冠疫苗可能面臨侵權索償訴訟，股價應聲大趺12%。

合議庭說，莫德納沒有立場可對其中一項專利提起上訴，因為該公司當時還沒研發出新冠疫苗，直到上訴之後才成功——上訴時疫情也還沒爆發。合議庭同時確認PTAB的裁決說，莫德納未能證明第二項專利包含明顯的發明。

這些專利是使用脂質奈米粒 （LNP）保護遺傳物質，通過人體進入特定細胞以傳遞藥物。新冠疫苗的核心，mRNA，需以這種微脂體進行包覆。

投資人一直在揣測，Arutus的專利能讓這家公司從莫德納和輝瑞（Pfizer）的mRNA疫苗收取專利授權許可費。

Jefferies分析師Dennis Ding在研究報告裡說：「最終，我們認為這幾家公司將上法庭但在適當時機以小額專利費用達成和解。」

莫德納股價周三重挫12%到310.67美元，在標普500指數成分股裡表現最差。Arbutus則狂漲44%，Arbutus最大股東Roivant Science也躍漲34%。

莫德納的未來與新冠疫苗息息相關。該公司2019年營收為6,020萬美元，去年躍增到8.034億美元，預估今年可達約200億美元，幾乎全部來自新冠疫苗。

莫德納 疫苗 股價

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