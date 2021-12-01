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變種病毒現加州 道指大漲轉大跌

財經新聞組／綜合報導
在美國疾病控制與預防中心(CDC)確認美國首例Omicron病例後，主要股指回吐可觀漲幅，並轉為大跌。道瓊工業平均指數在盤中最高上漲520點後下跌461.68點或1.34%至3萬4022.04點。美聯社
在美國疾病控制與預防中心(CDC)確認美國首例Omicron病例後，主要股指回吐可觀漲幅，並轉為大跌。道瓊工業平均指數在盤中最高上漲520點後下跌461.68點或1.34%至3萬4022.04點。美聯社

在美國疾病控制與預防中心(CDC)確認美國首例Omicron病例後，主要股指回吐可觀漲幅，並轉為大跌。

道瓊工業平均指數在盤中最高上漲520點後下跌461.68點或1.34%至3萬4022.04點。史坦普500指數下跌53.96點或1.18%至4513.04點，10月13日以來首度跌破50日均線。那斯達克綜合指數在盤中上漲1.8%後下跌283.64或1.83%至1萬5254.05點，延續過去4個交易日隨著Omicron威脅出現的震盪走勢。

CDC報告全美首例最新的突變新冠變種病毒病例在加州出現。世界衛生組織(WHO)表示，至少有23個國家報告了上周在南非首次發現的Omicron變種病毒。

在傳出美國本土出現首例病例後，旅遊股跌幅最大。美國航空、達美航空和聯合航空均下跌超過7%。波音下跌4.86%。

Norwegian Cruise Line Holdings和Carnival分別下跌8.72%和6.98%。永利度假村、希爾頓分別下跌6.11%和3.78%。

零售業也蒙受重擊。Nordstrom下跌5.38%，Kohl’s下跌5.73%，百思買(Best Buy)和梅西百貨(Macy’s)分別下跌4.32%和4.63%。

小型股指標羅素2000下跌2.3%。

National Securities首席市場策略師霍根(Art Hogan)表示：「感覺好像市場的認知是何時而非是否本土會新的變種病毒。」「但現在的情形是，我們了解到這種病毒散布和影響正在減弱。」

Wedbush Securities分析師馬索卡(Steve Massocca)表示，市場最初對加州出現Omicron病毒病例反應平淡，因為只是一個人，而且症狀並不嚴重。

他補充說，一些跌幅與稅損售股有關，而且這種情況將繼續下去，「其中很大一部分是稅損售股。很多個股大幅下跌就是緣自投資人正在賣股申報稅收損失，因為他們在其他地方獲利良多。」

曾導致數次旅遊禁令的疫情再起，也因聯準會(Fed)正在考慮加速退出寬鬆貨幣政策而讓衝擊加大。

Fed主席鮑爾(Jerome Powell)30日表示，預計Fed將討論加快縮減每月最低1200億元債券購買計畫的步伐，震驚市場。雖然Omicron也可能是干擾因素，但鮑爾表示，降低每月債券購買的步伐可能會11月初宣布的每月150億元更快。鮑爾的言論讓道指30日下跌超過650點。

美國10年期國債殖利率上漲9個基點至1.5%左右，但之後回落至1.45%。

經濟數據方面，ADP 11月私人就業數據顯示，當月新增就業崗位53.4萬人，高於預期的50.6萬人。

其他方面，11月IHS Markit製造業採購經理人指數(PMI)為58.3，低於預期。10月建築支出成長也低於預期，但過去總是出現的上修有助抵消這種不足。

ISM的11月製造業報告符合預期並顯示售價下降。

Omicron 指數 變種病毒

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