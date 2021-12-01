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Fed轉鷹又如何？股市現在盯的是ECB

編譯湯淑君／綜合外電
歐洲央行（ECB）總部大樓。歐新社
歐洲央行（ECB）總部大樓。歐新社

美國聯準會（Fed）主席鮑爾30日赴國會發表經濟證詞，一面把長久用來描述通膨的「暫時性」字眼仍到垃圾桶，又預告Fed可能加速縮減購債步調，還把新冠變種病毒Omicron界定成一股助長通膨的風險。

相較於最近「鴿」調不離口的語氣，鮑爾最新發言震驚股市。美股三大指數30日應聲下挫，跌幅都接近2%。

財經網站MarketWatch報導，德意志銀行（Deutsche Bank）總經策略師魯斯金說：「結論很簡單：Fed語調已大幅轉變，且已察覺過去一個月來，眾多證據顯示他們對通膨的反應遲鈍。這種觀點轉變，背後有一些理由支撐。難怪市場迅速調整預期，如今認為2022年將至少升息三次、每次升0.25個百分點（而不是我們原先估計的兩次），假定排除與Omicron拖累成長減速相關的風險。」

Stock Traders Daily網站總裁兼執行長Thomas Kee Jr.呼應這種看法，也認為鮑爾立場確實「轉鷹」，Fed每月縮減購債步調可能加快倍至每月少買300億美元債券。但他指出，現在讓全球股市資金充沛的一股主要驅動力不是Fed，而是歐洲央行（ECB）。

ECB也有通膨問題要對付，歐元區11月通膨率升抵30年來最高，但ECB官員更擔心重蹈「時機未到就收緊貨幣政策」的覆轍。

本月舉行決策會議時，ECB必須決定，在發布對2024年通膨預測的同時，是否該按既定時程，如期在明年3月結束「疫情緊急購債計畫」（PEPP），又是否該擴大原有「資產收購計畫（APP）的規模。

Kee說：「到頭來，ECB是最大的變數，而ECB的決定兩周後就會出爐。」他預期，流動性仍將充裕，那會支撐「股市交易熱度持續不墜」。意思是，市場上免費資金仍豐沛，尚未枯竭。

鮑爾 Omicron 變種病毒

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