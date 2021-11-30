催生數位貨幣Diem無果 Meta高級主管宣布離職

Meta平台高級主管、數位貨幣Diem共同創辦者David Marcus（中）宣布去職，將轉向發展其他計畫，離開這家這服務七年的公司。（路透）

Meta平台（原臉書 ）高級主管、遲未問世的數位貨幣 Diem共同發明人David Marcus宣布去職，將轉向發展其他計畫，離開這家這服務七年的公司。

Marcus 2014年從支付平台Paypal跳槽至Meta，負責通訊軟體Messenger服務長達數年，隨後在2018年轉至區塊鏈部門。他過去幾年致力發展數位錢包Novi和共同發展Diem（原稱Libra），Libra原本用來做為跨境匯款途徑，供一般人使用。

對Meta和Marcus來說，要成功推動Diem可說是困難重重。這項計畫自2019年宣布以來，雖獲得熱烈迴響和與許多夥伴合作，但一直延後問世，且當初預定推出的規模持縮小。Meta宣布推出Diem時，就遭到各國立法和監管機構抵制，Meta仍是Diem的夥伴，但Diem目前已獨立運作。

48歲的Marcus計劃年底正式離職，由Stephane Kasriel接任他在Novi和其他支付計畫的職位。Kasriel是工作媒合網站Upwork前執行長，於去年8月加入Meta。

Marcus去職，對Meta追求數位貨幣的努力增添更多變數，但他表示，渴望在公司之外創造一些事物。他在Meta服務期間參與一系列重大計畫，是受執行長祖克伯信賴的助手。