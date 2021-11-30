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美股道瓊重挫650點 鮑爾談話強化外界升息預期

編譯洪啟原／綜合外電
美股三大指數30日齊跌，Fed主席鮑爾稍早在國會聽證會中表示，將考慮加快結束購債，此時通膨風險持續升高，對已受最新病毒變異消息衝擊的股市進一步構成壓力。（歐新社）
美股三大指數30日齊跌，Fed主席鮑爾稍早在國會聽證會中表示，將考慮加快結束購債，此時通膨風險持續升高，對已受最新病毒變異消息衝擊的股市進一步構成壓力。（歐新社）

美股三大指數周二（30日）齊跌，美國聯準會（Fed）主席鮑爾稍早在國會聽證會中表示，將考慮加快結束購債，此時通膨風險持續升高，對已受最新病毒變異消息衝擊的股市進一步構成壓力。

道瓊工業指數大跌652點，或1.56%，收報34,483.72點，標普500指數跌88.27點，或1.9%，收報4,567點，那斯達克指數跌245.14點，或1.55%，收報15,537.69點。

綜觀11月，標普500指數跌0.8%，道指跌3.7%，那指微漲0.25%。

標普500指數11大類股全數下跌，有七大類股跌逾2%。標普電信服務類股跌3%，公用事業股跌2.9%。國際油價下跌，拖累標普能源股盤中承壓，收跌2.5%。蘋果收報3.2%，收盤漲幅創新高，對標普資訊科技帶來支撐，後者僅跌0.96%。

鮑爾在聽證會中表示，不再認為高通膨只是短暫的現象，表示Fed將在12月中的決策會議重新考慮縮減購債計畫的時程。

券商Wedbush資產交易執行董事詹姆斯說：「鮑爾的證詞打亂市場對縮減購債可能時間表的想法，造成避險氛圍瀰漫整個市場。我們還須考慮到市場對新冠病毒變異株Omicron的擔憂，這對石油和所有與經濟成長有關的事物都產生重大影響。」

鮑爾的證詞也促使部分投資人揣測Fed可能會加速加息。

財富管理業者Janney Montgomery Scott首席投資策略師盧斯奇尼說：「股價下跌主要受鮑爾的談話拖累，對於Fed即將召開的決策會議和正加速縮減購債計畫，這顯然導致明年加快升息的可能性，這種有點鷹派的基調轉變，讓市場措手不及。」

指數 鮑爾 投資

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縮減購債加速 股指再度暴跌652點

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