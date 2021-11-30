縮減購債加速 股指再度暴跌652點

受美國運通和Salesforce下跌拖累，道瓊工業平均指數下跌652.22點或1.86%至3萬4483.72點。美聯社

投資人重新評估新冠變種病毒Omicron 帶來的風險，美股30日暴跌，扭轉了29日的反彈。

在聯準會(Fed)主席鮑爾表示將在12月會議中討論加快縮減購債規模後，股指跌至盤中低點。

受美國運通和Salesforce下跌拖累，道瓊工業平均指數 下跌652.22點或1.86%至3萬4483.72點。史坦普500指數下跌88.27點或1.9%至4567點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌245.14點或1.55%至1萬5537.69點。小型股指標羅素2000指數下跌1.9%至2198.91點

Fed主席在參議院委員會表示，他認為降低每月購債規模的步伐可能比11月初布的每月150億元更快。

他說，「目前經濟非常強勁，通膨壓力更高，因此考慮結束資產購買步伐是合適的，也許提前幾個月。」「預期我們將在即將舉行的會議上討論這個問題。」

鮑爾的評論顯示，Fed現在的重點已轉向應對通膨及其負面影響，而不是新的變種病毒對經濟活動造成更多潛在干擾。

大盤逆轉直下也與Moderna CEO班塞爾(Stephane Bancel)的言論有關，他告訴英國《金融時報》預計現有疫苗對新變種病毒的效果會降低。他29日表示，開發和運送Omicron變種病毒疫苗可能需要數月時間。Moderna下跌4.36%。

此外，Regeneron也表示，其抗體治療可能會降低對Omicron變種病毒 的有效性。

Leuthold Group首席投資策略師保爾森(Jim Paulsen)表示：「股市非常關注與Omicron相關的新聞。」29日「大盤反彈源自南非宣稱症狀輕微，令人欣慰；而今天早上，Moderna的說法讓人震驚，Omicron可能會使現有疫苗失效，並需要一種全新和改進的疫苗。還需要幾個月的研發。」

26日下跌並在29日上漲的旅遊股，30日再次受到打擊。Expedia Group下跌3.25%，Norwegian Cruise Line Holdings下跌3.44%，Booking Holdings下跌3.67%。

10年期美國國債殖利率進一步跌破1.45%，原因是投資人擔心新變種病毒導致經濟放緩。10年期利率下跌5個基點至1.47%；1個基點等於0.01個百分點。在26日跌破1.5%之前，上周基準殖利率曾高達1.69%。

油價也下跌，美國西德州中質原油(WTI)原油期貨下跌5.4%或3.77元至每桶66.18美元。

最初在南非被發現的新變種病毒現已在十多個國家和地區出現，導致許多國家限制旅遊。世界衛生組織(WHO)於26日將Omicron菌株標記為「令人擔憂的變種病毒」，道指因而下跌900點，創2020年10月以來最糟單日走勢。

與Omicron變種病毒相關的感染症狀被第一位發現的南非醫生描述為「極其輕微」，即使如此，WHO表示，要了解這種變種病毒如何影響診斷、治療和疫苗，還需要數周時間。

芝加哥期權交易所波動率指數(VIX)、或稱華爾街恐慌指數，在29日美股反彈時下跌後，30日再次走高，仍保持在22以上。該指標26日一度飆升10點至28以上。

保爾森補充說：「隨著VIX波動率指數飆升至數月來最高水平，投資人似乎可能面臨數日的劇烈波動。」

30日是11月最後一個交易日，全月對投資人來說令人困惑。道指在11月下跌3.7%，史指本月下跌0.8%，那指微升0.2%。羅素2000指數下跌4.3%，為2020年3月以來最糟單月表現。