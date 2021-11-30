美銀策略師：美股欲振乏力 標普500指數明年底收平

美銀策略師預測，美股標普500指數明年底可能收平。圖為紐約證交所。（美聯社）

根據美國 銀行全球研究（BofA Global Research），美國股市，以標普500指數 來說，明年可能欲振乏力，情況類似2000年的科技泡沫。

美國銀行全球研究在11月23日發布的研究報告預測，標普500指數2022年可能收在4,600點，比周一收盤的4,655.27點低約1%。美股上周五因Omicron變種病毒致賣壓出籠，周一已部分回升。

美國銀行證券與量化策略部門主管Savita Subramanian周一在該公司舉辦的美國2022年經濟和股市前景媒體簡報會上說，「（明年）與現在的差價相當小。不幸的是，我們看到今天和2000年科技泡沫觸頂時有許多相似之處」，她指的是「市場寄予厚望」、華爾街策略師增加股票配置幾乎20個百分點，以及「一大堆IPO」。

但根據Subramanian，「今天的泡沫」在債市，不在股市，投資 人預期實質利率低於零，雖然以前認為這是「無法想像的事」。2000年時，投資人也接受股市風險溢酬為負數, 她說，那是當時股市被高估的「前兆」。

她說：「你會想避開像債市一樣或會受升息所創的個股。我們偏好小型股勝過大型股，價值股勝過成長股」。在Subramanian看來，衡量美國大型股表現的標普500指數已經變成「長年期債券」。