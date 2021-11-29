拜登說不會封鎖 股指暴跌後反彈

拜登總統(Joe Biden)表示，不考慮針對Omicron變種病毒進行經濟封鎖，美股繼26日大跌後於29日出現反彈。道瓊工業平均指數上漲236.6點或0.68%至3萬5135.94點。美聯社

拜登總統(Joe Biden)表示，不考慮針對Omicron 變種病毒進行經濟封鎖，美股繼26日大跌後於29日出現反彈。

道瓊工業平均指數 上漲236.6點或0.68%至3萬5135.94點。史坦普500指數上漲60.65點或1.32%至4655.27點。以科技為重點的那斯達克綜合指數上漲291.18點或1.88%至1萬5782.83點。小型股指標羅素2000指數下跌0.2%至2241.98點。

拜登在29日的記者會上說：「如果人們接種疫苗並戴上口罩，就不需要封鎖。」他還表示不會有新的旅遊限制。

美股在提早休市的26日大跌，道指創下2020年10月來最糟單日走勢，下跌905點或2.5%；史指下跌2.3%，那指下跌2.2%。全周三大指數均下跌。

LPL Financial分析師德垂克(Ryan Detrick)表示：「有關Omicron變種病毒，問題仍然多於答案，但在26日大跌後，29日的反彈是個可喜的跡象。」「其他變種病毒一開始會引發一些波動，但一段時間之後，事情就會平靜下來並繼續前進。我們很樂觀這次也是如此。」

大型科技股是最大贏家，特斯拉上漲5.09%，微軟上漲2.11%，亞馬遜和蘋果分別上漲1.63%和2.19%。由於CEO多爾西(Jack Dorsey)將卸任社交媒體公司CEO一職，推特下跌2.66%。

與旅遊相關的股票走高，然後在震盪中再次反彈。聯合航空上漲0.66%，皇家加勒比(Royal Caribbean)上漲2.78%，TJX上漲1.89%。

Fundstrat分析師李湯姆(Tom Lee)在給客戶的報告中寫道：「我們將成為這次回跌的積極買家。」「與Beta和Delta變種病毒的情形一樣，之前每次心理衝擊遠大於實質傷害。在我們看來，股市大跌將是短暫且過渡性的。」

默克(Merck)是拖累道指的最大元凶，花旗將其股票評級從買入調降至中性，並在報告中表示，該公司HIV藥物的開發困境正在削弱默克的長期潛力，股價下跌5.39%。

世界衛生組織(WHO)26日將Omicron菌株標記為「令人擔憂的變種病毒」。在科學家們繼續研究它的同時，大量確診病例已經引起人們的警覺。WHO表示，初步證據顯示該菌株再次感染的風險增加。南非首先向WHO報告發現此病毒，並已在英國、以色列、比利時、荷蘭、德國、義大利、澳大利亞和香港現身，但尚未在美國發現。包括美國在內的許多國家已開始限制來自非洲南部國家的旅客。

首先對新變種病毒發出警報的南非醫生告訴BBC，患者的症狀「極其輕微」，但在仔細研究Omicron確定其影響力前要下斷言還為時過早。

Pershing Square Capital Management分析師艾克曼(Bill Ackman)推文表示：「雖然現在獲得確切數據還為時過早，但早期報告顯示，Omicron病毒會出現未達嚴重程度的『輕度至中度』症狀，並且更具傳染性。」「如果證明這是真的，這對股市來說是看多而不是看空。」

10年期美國國債殖利率 反彈至1.5%以上。26日時投資人紛紛避險，湧入債券並導致利率走低。價格與殖利率成反比。富國銀行和PNC Financial等一些銀行股因殖利率反彈而上漲。

延續其26日漲勢的一支股票是Moderna。在上漲20%之後，這家疫苗製造商29日再上漲11.8%。

各家疫苗製造商已經宣布對Omicron進行研究，測試已在進行中。雖然Omicron對現有疫苗的反應如何或是否需要新配方還有待觀察，但Moderna醫療長伯頓(Paul Burton)28日表示，認公司可能會在明年初推出針對Omicron的新配方疫苗。

華爾街的恐慌指標芝加哥期權交易所波動率指數(VIX)在26日飆升10點後於29日再次回落。Truist觀察指出，自1990年至今有19次VIX指數在一天內飆升超過40%，在這19次中有18次一年後股市上漲，平均漲幅為20%。

除了疫情動態外，投資人還在期待本周發布的關鍵經濟數據。

12月3日的11月就業報告預計將顯示穩定的就業成長。接受《道瓊》調查的經濟學者預計11月將新增58.1萬個工作崗位。