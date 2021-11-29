小摩：OPEC+閒置產能偏低 布蘭特油價明年上看150美元

小摩分析師認為，OPEC+的閒置產能下滑，布蘭特油價明年可望漲至每桶125美元，後年上看150美元。 路透

摩根大通（小摩）的梅利克（Christyan Malek）等分析師 認為，石油輸出國組織及夥伴國（OPEC+）的閒置產能不足，將推升布蘭特油價 明年漲至每桶125美元，後年上看150美元。

小摩的報告指出，OPEC+明年的「真實」閒置產能將為每日200萬桶，低於市場普遍預期的每日480萬桶。

分析師認為，中止OPEC+的日產量增加40萬桶計畫有其必要，「儘管我們認為明年上半年必須把逐月遞增日產量40萬桶的計畫暫停三個月，以平衡市場（甚至可能須減產以應對Omicron新冠變種病毒 株的衝擊），但OPEC+恢復增產時，將難以把逐月增加的產量提升至每日25萬桶以上。」

報告指出，OPEC+控制油價的能力「取決於閒置產能的效率」，預期OPEC+閒置產能由總產能的平均14%降至4%，跌至25年低點。

上周五油價重挫後，OPEC+把原定本周稍晚舉行的兩場技術會議延期，讓委員會有更多時間評估Omicron變種病毒的影響。

小摩看好油價漲至每桶150美元，反映OPEC+的產量短缺使風險溢價升高，美國和非OPEC產油國的資本支出反應較預期慢，以及未來的需求強勁，明年接近每日1億桶，2023年則為每日1億150萬桶。