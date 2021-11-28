我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2024拜登若不競選連任 民主黨首選賀錦麗或是「她」

護士偷止痛藥盜換食鹽水 7女取卵手術痛到「放聲尖叫」

Oatly、Paytm…今年籌資逾10億元IPO案 近半跌破發行價

編譯洪啟原／綜合報導
最新數據顯示，今年來利用IPO籌資逾10億美元的大企業，已有逾半數跌破發行價，當中不乏挾帶超高人氣上市的公司。（路透）
最新數據顯示，今年來利用IPO籌資逾10億美元的大企業，已有逾半數跌破發行價，當中不乏挾帶超高人氣上市的公司。（路透）

儘管全球股市交易熱絡，但今年來透過首次公開發行股票（IPO）籌資逾10億美元的大企業，已有逾半數跌破發行價，當中不乏挾帶超高人氣上市的公司，例如外送平台Deliveroo、燕麥飲業者Oatly以及印度支付巨頭Paytm。

Dealogic的數據顯示，今年來在倫敦、香港、印度及紐約掛牌、集資逾10億美元的43家企業，已有49%跌破發行價。相較下，在2019和2020年IPO的企業，上市一年內跌破發行價的比率分別是33%和27%。

今年來股市交易欣欣向榮，其中標普500指數的報酬率高達24%，IPO申請件數也創新高，據安永會計師事務所統計，今年迄今的上市案已吸金3300億美元。但這些企業股價表現欠佳，雖有軟銀、美國華平大股東以及主承銷商高盛和摩根大通撐腰，估值仍令人懷疑。

Paytm上市頭兩日即重挫逾40%，首日交易跌幅甚於今年所有大型IPO，也名列印度股市史上頭一天掛牌表現最差之林。Paytm集資25億美元，估值為200億美元，目前縮水至150億美元。

Deliveroo交易首日暴跌26%，目前仍低於發行價；中國叫車平台滴滴出行也比發行價大跌40%。

法國外貿銀行亞太投銀部門主管那蘭認為，股市目前充滿活力，他說，承銷券商通常建議即將上市的企業不宜設定過高的目標價，以免面臨第一天交易就下跌的窘境，但許多時候發行商期盼隆重上市，以吸引外界目光。

印度 美國 紐約

上一則

歐洲能源危機加劇

延伸閱讀

不甩疫情 私人飛機需求量暴增 過去1年起降數增加40%

不甩疫情 私人飛機需求量暴增 過去1年起降數增加40%

全球日增56萬確診 歐亞非重災 印度恢復國際航班恐生變

全球日增56萬確診 歐亞非重災 印度恢復國際航班恐生變
監管趨嚴 中國今年企業IPO喊停已近200家

監管趨嚴 中國今年企業IPO喊停已近200家
疫情下全美私人飛機需求量 暴增40%

疫情下全美私人飛機需求量 暴增40%

熱門新聞

近來汽油價格飆漲促使更多美國消費者前往售價比一般加油站便宜的好市多加油 。美聯社

油價飆漲 但為何在好市多加油這麼便宜？

2021-11-21 09:56
南非發現變異頻繁的新冠病毒新變種瓦解投資人信心，觸動全球股市大跌，美股道瓊指數26日盤初狂瀉約900點。美聯社

變種病毒嚇趴全球股市 恐懼vs.理智誰贏？

2021-11-26 10:37
航運資料公司表示，最近幾周少了關於中國水域船舶的資料，專家擔心，缺乏從中國出口的運輸數據，可能會為全球供應鏈帶來壓力。圖為上海洋山深水港。路透

全球供應鏈再爆新難題 中國水域船隻從全球追蹤器消失

2021-11-24 07:19
南非發現令人談之色變的新冠病毒新變異株。這個利空消息使26日成為全球股市的「黑色」星期五。(路透)

全球股市「黑五」日 緊盯標普500是否跌破這價位

2021-11-26 09:49
市場預期明年升息機率提高。（路透）

鮑爾變鷹派？ 市場：Fed明年升息3次

2021-11-23 15:43
美股26日暴跌逾900點，因為在南非出現的最新變種病毒引發全球對風險資產的轉移。美聯社

新變種病毒現身 道指收盤崩逾900點

2021-11-26 13:36

超人氣

更多 >
藏匿飛機起落架 挺過-80℉低溫、低壓 偷渡男抵美

藏匿飛機起落架 挺過-80℉低溫、低壓 偷渡男抵美
不滿最後一盒糖糕被買走 曼哈頓華男大打出手

不滿最後一盒糖糕被買走 曼哈頓華男大打出手
茶比金貴 每公克逾356美元 蘇富比將首度拍賣普洱茶

茶比金貴 每公克逾356美元 蘇富比將首度拍賣普洱茶
驚悚黑五 洛杉磯到芝加哥 精品店到五金店 搶劫遍地開花

驚悚黑五 洛杉磯到芝加哥 精品店到五金店 搶劫遍地開花
泡菜只排第二…外國人最常吃的韓餐 第一名是它

泡菜只排第二…外國人最常吃的韓餐 第一名是它