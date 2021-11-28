Oatly、Paytm…今年籌資逾10億元IPO案 近半跌破發行價

最新數據顯示，今年來利用IPO籌資逾10億美元的大企業，已有逾半數跌破發行價，當中不乏挾帶超高人氣上市的公司。（路透）

儘管全球股市交易熱絡，但今年來透過首次公開發行股票（IPO）籌資逾10億美元的大企業，已有逾半數跌破發行價，當中不乏挾帶超高人氣上市的公司，例如外送平台Deliveroo、燕麥飲業者Oatly以及印度 支付巨頭Paytm。

Dealogic的數據顯示，今年來在倫敦、香港、印度及紐約 掛牌、集資逾10億美元的43家企業，已有49%跌破發行價。相較下，在2019和2020年IPO的企業，上市一年內跌破發行價的比率分別是33%和27%。

今年來股市交易欣欣向榮，其中標普500指數的報酬率高達24%，IPO申請件數也創新高，據安永會計師事務所統計，今年迄今的上市案已吸金3300億美元。但這些企業股價表現欠佳，雖有軟銀、美國 華平大股東以及主承銷商高盛和摩根大通撐腰，估值仍令人懷疑。

Paytm上市頭兩日即重挫逾40%，首日交易跌幅甚於今年所有大型IPO，也名列印度股市史上頭一天掛牌表現最差之林。Paytm集資25億美元，估值為200億美元，目前縮水至150億美元。

Deliveroo交易首日暴跌26%，目前仍低於發行價；中國叫車平台滴滴出行也比發行價大跌40%。

法國外貿銀行亞太投銀部門主管那蘭認為，股市目前充滿活力，他說，承銷券商通常建議即將上市的企業不宜設定過高的目標價，以免面臨第一天交易就下跌的窘境，但許多時候發行商期盼隆重上市，以吸引外界目光。