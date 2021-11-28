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世衛：Omicron是否傳染力更強 還有待釐清

美股期貨反彈 道瓊期指一度漲逾200點 油價彈回70美元

編譯葉亭均／綜合報導
美股期貨指數和國際油價在29日盤初上漲。（美聯社）
美股期貨指數和國際油價在29日盤初上漲。（美聯社）

美股期貨指數和國際油價在29日盤初上漲，交易人士正衡量omicron新冠病毒病毒株對全球經濟重啟的影響；匯市在歷經上周五動盪後也已趨穩。

美股道瓊期貨指數29日盤初上漲0.5%，一度漲228點，標普500指數期貨上漲0.6%，那斯達克100期貨漲0.6%。

澳洲股市開低，但跌幅收斂至0.6%。

國際油價大幅反彈，回升至每桶70美元以上價位，逆轉上周五重挫每桶10美元、跌幅13%的頹勢。

紐約原油1月期貨29日盤中上漲3%至每桶70.26美元，盤中一度大漲超過5%；布蘭特原油1月期貨上漲2.68%，報每桶74.67美元，盤中一度勁揚4.5%。

日圓在早盤交易時段走貶，南非幣蘭德兌美元升值多達0.9%。

包括首位對omicron提出警告的醫生在內，兩位南非醫療衛生專家表示，這種病毒株迄今只造成輕微症狀。世界衛生組織（WHO）仍敦促審慎對待，還要多花時間評估。

交易人士上周已將對聯準會首度升息1碼的預期時間點從6月延後至7月，不過亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）淡化新病毒株對經濟造成的風險，表示他對加快撤回資產收購措施以抑制通膨的做法持開放態度。

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