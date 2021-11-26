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新聞眼 / 公投前…台美唱和 同曲未必同調

防新變種病毒 美29日起限制南非和其他7國入境

新變種病毒現蹤 全球股市、油價陷疫情恐慌

編譯任中原、湯淑君／綜合外電

南非檢測到新的新冠肺炎病毒變異株「B.1.1.529」，傳染力恐更強、可能降低新冠疫苗的保護效力，香港和比利時都出現確診患者，各界擔憂疫情再起，阻礙各國重啟經濟及邊境的努力。這枚震撼彈引爆全球股市的「黑色星期五」賣壓，國際油價重挫，資金湧入避險資產，日圓、黃金及美國公債勁揚。

全球股市26日陷入恐慌，亞洲股市率先下跌，日本及香港都重挫2%以上，美歐股市盤中也大跌逾2%，道瓊工業指數重挫約900點，「恐慌指數」VIX暴漲逾50%，航空與旅遊類股一片慘綠，居家避疫概念股、疫苗及醫藥類股再湊追捧。

國際油價則一度跌逾5%，布蘭特原油1月期貨重挫5.8%至每桶77.76美元，西德州原油1月期貨跌5.8%，報每桶73.88美元；比特幣也跌9%至53,552.26美元。

投資人湧向避險資產，日圓與紐約黃金現貨都大漲逾1.3%。美國10年期公債殖利率劇降12個基點至1.52%，代表價格大漲。

南非史德蘭波希大學傳染病因應與創新中心負責人奧利維拉表示，研究人員12日首次檢測到「B.1.1.529」，之後南非感染新毒株的患者快速增加，截至24日止新增病例達到1,200人，是兩周前的四倍。

專家指出，「B.1.1.529」新毒株是迄今突變程度最大的毒株，擁有「超乎尋常的突變群」。初步研究顯示有50項基因突變，包括棘蛋白的32項變異，可能更容易侵入人體。

香港25日表示，抵港旅客發現兩例「B.1.1.529」感染患者並已隔離，比利時26日也說境內出現一名確診患者。值此美歐對抗新一波疫情之際，新變異株出現擴散跡象，促使各國高度警戒。英國、法國，德國、義大利、新加坡、日本、及台灣等歐亞多國26日都加強針對南非與鄰近非洲國家的邊境管制措施。26日為歐美零售季的「黑色星期五」，為傳統年底購物旺季開跑的日子，全球市場卻因新的變異株而陷入另一種意義的「黑色星期五」。

南非 黑色星期五 香港

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