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變種病毒嚇趴全球股市 恐懼vs.理智誰贏？

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變種病毒嚇趴全球股市 恐懼vs.理智誰贏？

編譯湯淑君／綜合外電
南非發現變異頻繁的新冠病毒新變種瓦解投資人信心，觸動全球股市大跌，美股道瓊指數26日盤初狂瀉約900點。美聯社
南非發現變異頻繁的新冠病毒新變種瓦解投資人信心，觸動全球股市大跌，美股道瓊指數26日盤初狂瀉約900點。美聯社

與家人團聚吃感恩節火雞大餐的歡樂氣氛，令人把近兩年來新冠肺炎疫情肆虐全球的陰影遠遠拋在腦後。不料，一覺醒來卻發現全球股市大跌，美股道瓊指數26日盤初狂瀉約900點，猛然粉碎那種幻象。

南非發現一種變異頻繁的新冠病毒新變種，頓時瓦解投資人信心。全球各地股市應聲重挫，油價直墜，債券殖利率溜滑梯，就連比特幣（Bitcoin）也慘跌。

巴隆周刊（Barron's）指出，這象徵之前狂熱的「主題投資」全面翻轉。諸如疫苗製造商和Zoom這類防疫概念股，則紛紛躍漲，航空股則跌勢猛烈。

此刻見到的，是恐懼和不確定性。投資人的直覺反應是：「先賣再說。」由於適逢感恩節假期，股票交易清淡，也可能加劇市場波動性。

此刻未見到的，是理智地評估最新發展的衝擊，並適當反映在股價上。科學家尚未對這隻暫稱「B.1.1.529」的新冠病毒變異株做出結論，況且目前為止確診病例不到百例。

這不表示沒有恐懼的道理。初步跡象顯示，「B.1.1.529」迥異於其他已知的新冠變種病毒，而且，在最糟情況下，這隻新變種病毒的傳染力可能更強、更能突破疫苗防護。

然而，這些還是未知數。別忘了，今夏蔓延的Delta變種病毒也曾掀起一波市場恐慌，但感染潮終究還是逐漸平息下來了。儘管導致世界各地確診病例暴增，現代科學有能力對抗它，讓世界繼續向前行。但願這隻變種病毒的情況也是如此。

不過，對投資人而言，此時難免要忍受不確定性升高，而這正是股市的大敵。

變種病毒 投資 疫苗

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