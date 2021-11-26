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全球股市「黑五」日 緊盯標普500是否跌破這價位

南非新變異株引憂 世衛：暫勿因此實施入境限制

全球股市「黑五」日 緊盯標普500是否跌破這價位

編譯湯淑君／綜合外電
南非發現令人談之色變的新冠病毒新變異株。這個利空消息使26日成為全球股市的「黑色」星期五。(路透)
南非發現令人談之色變的新冠病毒新變異株。這個利空消息使26日成為全球股市的「黑色」星期五。(路透)

真的是「黑色」星期五。感恩節長周末本應洋溢著節慶氣氛，不料全球股市投資人面對的卻是令人驚恐的消息：南非發現新冠病毒新變異株B.1.1.529，是迄今變異最頻繁的一隻變種病毒，傳染力可能更強，削弱現有疫苗的保護效力。

財經網站MarketWatch報導，在新冠肺炎疫情延燒近兩年之際，又冒出可能更毒的新冠變種，正是投資人最擔心的事。難怪賣壓席捲各資產類別，全球市場跌成一片。26日不是產生「一籮筐便宜貨等著投資人去撿」，就是「買家要當心的全面潰逃」慘況。

Saxo Bank分析師團隊對投資人的建議是：「此刻涉足市場千萬要小心翼翼，因為近期劇烈波動的風險發生的時機很糟，尤其這消息讓市場焦點驟變，從最近的市場主題（如通膨勁揚和利率看升）和押注部位突然轉向。」

Northman Trader創辦人亨利克檢視技術線圖，指出投資人務必關注一個重要價位：標普500指數9月高點4,550點價位守不守得住。

亨利克說：「只要這個區間守住，那麼多頭格局無大礙，只是回頭測試罷了。但若是持續下測，多方就陷入大麻煩了。不過，如果這區間價位大致守穩，我認為，年終仍有可能湧現一波上漲行情。」

他指出，現在的市況有一些問題，例如標普500指數預期本益比目前在23倍，估值已高。而且，投資人此刻多半滿手持股，美銀（BofA）的資料顯示，今年來流入美股的資金達1.1兆美元，比過去19年加總還要多。

股市通訊「華爾街晴雨報告」創辦人暨市場分析師杜蘭德則認為，投資人不必對任何變種病毒反應過度。他說：「對這隻變異株的反應，理應與對任何變種病毒的反應一樣。多年來，我們根據流感病毒新的變異建構新疫苗。新冠病毒也沒什麼兩樣，從這觀點來看，威脅也不會比較大。你能想像，倘若每冒出一隻流感變種病毒、需要開發新疫苗，股市就抓狂嗎？」

他寫道：「現在甚至還不清楚，究竟需不需要研發新的疫苗，臆測就滿天飛了。這是賣出的藉口，不是理由。」

投資 變種病毒 疫苗

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