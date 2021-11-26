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通膨好可怕？散戶才不甩 照買成長股

編譯湯淑君／綜合外電
美股散戶投資人似乎無畏通膨勁揚，今年仍持續搶進成長股，與專業投資人減碼成長股、加碼價值/防禦型股票的操作策略南轅北轍。(路透)
美股散戶投資人似乎無畏通膨勁揚，今年仍持續搶進成長股，與專業投資人減碼成長股、加碼價值/防禦型股票的操作策略南轅北轍。(路透)

按華爾街常識，通貨膨脹不利成長股和科技股，所以在物價勁揚之際，專業投資人避之唯恐不及。但截至目前為止，散戶投資人似乎不甩這套，照買不誤。

華爾街日報報導，追蹤散户交易數據的VandaTrack顯示，本月來，散戶淨買總額最大的三檔股票是超微（AMD）、輝達（Nvidia）和蘋果（Apple），延續年初以來散戶投資人爭先恐後買進成長股的趨勢。

所謂「成長股」，指的是未來獲利成長可望高於平均水準的公司，通常是科技公司。成長股在低利率環境漲勢最旺，過去一年半情況正是如此。在這種環境下，投資人通常為追逐更高收益，願意承擔較大風險、以更高進價購入這類將來獲利展望較優的公司。

分析道瓊市場數據的結果顯示，目前散戶投資人最青睞的個股中，有18檔的股價相對過去一年營收的平均比值直逼13倍。對照下，標普500指數平均的股價營收比僅三倍。

然而，通膨走高對成長股可能是個麻煩，因為這會導致利率和債券殖利率看升，削弱成長股最大賣點——未來現金流——的吸引力。專業投資人一察覺通膨蠢動跡象，通常會調整投資組合，納入可望受惠於利率上升趨勢的投資標的。

美國10月消費者物價指數（CPI）年增率竄升到6.2%，而追蹤資金流動的EPFR資料顯示，在截至11月17日止的兩周期間，以法人機構為主的投資人總計從科技股為主的美國共同基金和ETF撤資逾20億美元，同時大買價值型和防禦型股票，像是消費品股、醫療照護股和公用事業股。

Winthrop Capital Management投資長Greg Hahn表示，正「撤出成長股」、聚焦於估值合理、資產負債表強健的優質公司。

專業投資人和散戶投資人操作策略南轅北轍，凸顯出今年金融市場「異狀」：小散戶一再顛覆傳統交易策略，把潛在價值備受質疑的遊戲驛站（GameStop）、赫茲國際（Hertz Global Holdings）等股票捧上天。有些散戶憑仗的是典型的「動能投資」，也就是買股票只要會飆升的就好，管他優質或劣質。

散戶鍾愛的這種「飆股」行情往往波動劇烈，但有時也提供極佳報酬。本月來，超微和輝達分別躍漲28%，蘋果也漲8.1%，遠優於標普500同時期僅2.1%的漲幅。

Vanda Research全球總經策略師Viraj Patel說：「我們這一年半來學到的教訓是，首次公開發行股票（IPO）、財政刺激和其他總經事件，對驅動散戶投資人行為的影響力更強」，遠遠強過通膨數字。他說：「CPI報告發布次日，我們從未看到散戶投資人大賣股票。」

投資 股票 殖利率

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